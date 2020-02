Udo Plate

Finow (MOZ) Dieser Jahresauftakt darf sich sehen lassen: Frederik Steinmann, Ben Hartmann und Amadeus Hanisch zogen mit einer überzeugenden Vorstellung in die Endrunde des Brandenburger Landespokal-Wettbewerbs ein, die im Mai in Hohen Neuendorf ausgetragen wird. Das erfolgreiche Trio vom SV Victoria Seelow ließ in der Vorrunde in Finow nichts anbrennen und gab der starken Konkurrenz aus Hennigsdorf, Stahnsdorf, Potsdam sowie Gastgeber Finow mit deutlichen Siegen das Nachsehen.

Im Auftaktspiel holten sich die Victorianer mit einem glatten 4:0-Erfolg das nötige Selbstvertrauen, um auch in den nächsten Begegnungen zu gewinnen. Es folgte ein ebenso überzeugender 4:1-Sieg gegen Potsdam. Auch die Finower Lokalmatadoren stellten letztlich kein wirkliches Hindernis für die Seelower dar. Vielmehr zogen die Barnimer mit 0:4 den Kürzeren. Mit einem 4:1-Erfolg in der letzten Begegnung gegen Stahnsdorf blieben die MOL-Kreisstädter als einziges Team ungeschlagen. Damit nicht genug: Amadeus Hanisch und Frederik Steinmann gingen in allen Spielen siegreich vom Tisch. Das waren pro Akteur nicht weniger als acht Einzel- sowie vier Doppelspiele.