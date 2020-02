Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Das Fontanejahr sollte der große Motor für die Region werden, den Tourismus ankurbeln, für volle Betten sorgen und Menschen in die Region locken. All das ist passiert. Doch die Fontanestadt konnte wenig Zuwachs verbuchen, weil in der Saison schon vorher kaum noch freie Übernachtungsmöglichkeiten zu haben waren. Neuruppin ist nicht der einzige Ort, an dem das so ist. Doch hier zeigt sich das Problem besonders deutlich.

Zwei Hemmnisse

Zwei Faktoren dämpfen den bisherigen positiven Trend der vergangenen Jahre: Die erreichten Kapazitätsgrenzen in den Häusern und der Mangel an Fachkräften. "Wir müssen davon wegkommen, dass wir einfach immer weiter auf Wachstum setzen", sagte Robert Liefke (SPD) am Montag im Wirtschaftsausschuss. Schließlich prophezeite dort auch der Geschäftsführer des Tourismusverbands Ruppiner Seenland, Peter Krause, eine baldige Stagnation. "Ein Haus im mittleren Segment würde in Neuruppin keinen Schaden anrichten."

"Die Fachkräftesituation ist Thema Nummer eins", betonte Krause. Wie sich diese Herausforderung meistern lässt, darauf fanden die Ausschuss-Mitglieder auch keine einfache Antwort. Für Arnd Heymann, der als sachkundiger Einwohner in dem Gremium sitzt, ist zumindest eines ganz klar: Den Angestellten in der Tourismusbranche und in der Gastronomie müsste deutlich mehr Geld gezahlt werden. Nur das könne langfristig sichern, dass es auch Personal gebe, das sich um die Gäste kümmern kann. Daher müssten Anbieter mehr Geld verlangen, um die Mitarbeiter entsprechend bezahlen zu können.

Krause hofft auf zahlungskräftige Besucher, auch aus dem Ausland. Sie würden bisher einen sehr geringen Teil der Gäste ausmachen. Der Wassertourismus, der künftig unter der Dachmarke "Brandenburger Seenland" stärker in den Fokus gerückt werden soll, sei dabei der Türöffner. Auch die Aufenthaltsdauer müsse ausgebaut werden und die Qualität der Angebote vor Ort erhöht. Sichtlicher verärgert war er über die Nachfrage von Robert Liefke (SPD). "Wieso haben wir im letzten Jahr den Zuschuss für den Tourismusverband erhöht, wenn wir durch mehr Geld gar nicht mehr Ertrag generieren?" Die von Liefke angeregte Fusion der Tourismusverbände Ruppiner Seenland und Prignitz sowie der Wassersportinitiative Nordwest Brandenburg, die teilweise deckungsgleiche Interessen, überschneidende Gebiete und bestehende Kooperationen haben, bezeichnete Krause als populistisch.