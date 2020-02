Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Bevor es zu einem oder mehreren städtebaulichen Ideenwettbewerben kommt, sollen auf alle Fälle die Bürger Gelegenheit bekommen, ihre Vorstellungen zur künftigen Entwicklung hochwertiger Innenstadtflächen umfassend zu artikulieren. Darin sind sich die drei Anträge, die dem Stadtparlament dazu vorliegen, einig.

Der Bauausschuss hat sich mit Mehrheit (sechs Ja-Stimmen, fünf Enthaltungen) für einen überfraktionellen Antrag von CDU, Bündnisgrünen, SPD, Linken und Freien Wählern/Piraten ausgesprochen. Er ist der weitestgehende, weil er neben dem Fischerkiez auch noch den Schlossvorplatz zwischen Berliner und Breite Straße ins Visier nimmt.

Demgegenüber richtet die Stadtverwaltung den Blick allein auf den Fischerkiez zu beiden Seiten des Fischerweges einschließlich des Geländes des Wassersportclubs Möwe. Dieser Antrag fiel mit nur drei Ja-Stimmen, drei Enthaltungen bei fünf Nein-Stimmen im Bauausschuss durch. Nach der umfangreichen Beteiligung der Öffentlichkeit soll der Wettbewerb indes schon Antworten darauf geben, dem wachsenden Bedarf nach Wohnraum Rechnung zu tragen.

Der dritte Antrag der CDU-Fraktion, er soll nur dann zum Zuge kommen, wenn der überfraktionelle Antrag scheitern sollte, bezieht sich allein auf den Fischerkiez und setzt dort mehr auf eine Flaniermeile und Fußgängerzone mit möglichst viel Grün und sieht die Schaffung von neuem Wohnraum nicht als prioritär an.

Keine Wohnbebauung wünschen sich dort 260 Einwohner, die eine entsprechende Resolution ans Stadtparlament unterschrieben haben. Die überreichte Henning Schluß vom Bürgergarten an die Ausschussmitglieder. Die Bürger plädieren für den Erhalt des historischen Speichers und angesichts der massiven Wohnraumverdichtung rund um das denkmalgeschützte Bauwerk wollen sie die Gärten im Fischerkiez einschließlich des Wassersportclubs erhalten.

Stadtentwicklungsdezernent Frank Oltersdorf (SPD) sagte, dass es zum Areal des Schlossvorplatzes längst Konzepte gebe und der Woba sogar schon konkrete Pläne vorlägen, welche Bebauung dort den Vorgaben des barocken Stadtgrundrisses entspräche. "Da haben wir - im Gegensatz zum Fischerkiez - an sich schon Klarheit", so der Dezernent. Für den Fischerkiez erwarte er in einem offenen Wettbewerbsverfahren innovative Vorschläge für künftige Entwicklungen. Mitnichten sei das Gelände immer nur gärtnerisch genutzt worden, bemerkte Stadtplanungsamtsleiter Christian Kielczynski und verwies auf alte Pläne.

Trotz vorliegender Entwürfe für den Schlossvorplatz sollten die Stadtverordneten den Mut haben, "für dieses Areal auch mal neu zu denken", so Jörg Roitsch (Grüne). Ähnlich äußerte sich Antje Wendt (FWO/Piraten).