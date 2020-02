Britta Gallrein

Eberswalde Mehr als die Hälfte ist rum. Drei von fünf Läufen des Barnimer Winterlaufcups haben die Sportler bereits absolviert. Schon jetzt zeichnet sich ab, wer hier am Ende die Nase vorn haben könnte.

Nur einmal Training pro Woche

Die Eberswalderin Nancy Sägebarth ist eine von denen, die es wohl auf das Podium schaffen werden. Beim dritten Lauf wurde sie jedoch in der Gesamtwertung von Ines Sobotta, ihrer Teamkollegin beim SV Motor Eberswalde, überholt. "Aber das ist schon in Ordnung", nimmt Nancy Sägebarth den Führungswechsel gelassen. "Ines trainiert öfter als ich und ist von der Leistung auch einfach besser", weiß Sägebarth. Den ersten Lauf hatte Sobotta ausgelassen, den zweiten konnte sie in ihrer Altersklasse gewinnen und dafür die maximale Punktzahl von 25 Zählern einstreichen. Und auch beim dritten Lauf am Wochenende im Eberswalder Fritz-Lesch-Stadion hatte Ines Sobotta die Nase vorn. 13 580 Meter legte sie beim Stunden-Lauf innerhalb von 60 Minuten zurück. Nancy Sägebarth kam auf 12 710 Meter. "Damit bin ich total zufrieden", erzählt die Blondine. "Immerhin waren das 600 Meter mehr als im vergangenen Jahr. Es gibt also einen Trainingsfortschritt." Darüber freut sich die Mutter von zwei Söhnen umso mehr, weil sie es neben Arbeit und Kindern nur einmal pro Woche schafft, zu trainieren – weniger als die meisten anderen.

Den Gesamtsieg über die 60 Minuten holte im Fritz-Lesch-Stadion wieder einmal Denis Gehde vom SV Berlin-Buch. Er schrubbte 15 880 Meter auf der Laufbahn. Und das, obwohl ihm das Laufen im Stadion so gar nicht liegt. Der Starter in der M 30 bevorzugt Cross-Strecken.

Gehde ist auch ein heißer Anwärter für den Gesamtsieg in der M 30. Er konnte den ersten Lauf gewinnen. Im zweiten musste er lediglich Dr. Philipp Heinz (SV Teutschenthal/Eberswalde) den Vortritt lassen.

Dennis Gehde dicht auf den Fersen auf dem Eberswalder Sportplatz war Sven Graupe (Run and Bike Bernau), der am Ende nur 50 Meter weniger schaffte, gefolgt von dem Bernauer Thomas Hantke (15640 Meter).

Blanka Dörfel schnellste Frau

Direkt hinter dem Herren-Trio kam dann schon die erste Dame. Die für den LC Cottbus startende Blanka Dörfel schaffte 15 470 Meter in 60 Minuten und ließ damit einmal mehr die gesamte Damen-Konkurrenz hinter sich.

Über die 30 Minuten schaffte der Wandlitzer Alexander Kieß (M 40) 7670 Meter und holte sich damit den Sieg über diese Zeit vor Daniel Dyk (Marienwerder) und Michael Dres (Eberswalde). Schnellste Frau war Hanna Richter (WJ U14) von den Bernauer Lauffreunden.