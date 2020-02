Wilfried Hohmann

Müllrose Kurz nach Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages der HSG Schlaubetal-Odervorland mit der Grund- und Oberschule Müllrose zur Förderung des Handballsports haben die Handballer der HSG Schlaubetal-Odervorland ausgerechnet am Spendentag der HSG ihr Heimspiel gegen die SG Schöneiche mit 27:28 (11:12) verloren. Allerdings stark ersatzgeschwächt, da mit Abwehrchef Bernt Kratkey sowie David Krüger drei Stammspieler fehlten und mit Robert Kaberidis, Mateusz Krzyzanowski und Daniel Heine drei weitere Akteure angeschlagen in die Partie gingen. Dennoch hatten die Gastgeber durchaus Chancen zu einem möglichen Sieg.

Neben den negativen personellen Umständen schien den Gastgebern an diesem Tag das Pech förmlich an den Händen zu kleben. Unmittelbar nach dem Anpfiff spielten die Schlaubetaler ihren sonst sehr treffsicheren Rechtsaußen mit schönen Kombinationen frei. Doch zweimal verhinderten Pfosten beziehungsweise Latte und ein drittes Mal der Schöneicher Keeper einen Torerfolg der Gastgeber.

Im Umkehrschluss zeigte sich dann auch das Hauptproblem der Schlaubetaler an diesem Spieltag. Nämlich die eigene Deckung. Obwohl die zur Verstärkung eingesetzten Spieler der 2. Mannschaft Martin Berger, Jacob Rüffer und Patrick Rheinsberg es an Einsatz keineswegs vermissen ließen, war die körperliche Überlegenheit der Schöneicher nicht zu übersehen. Und diese wussten die Randberliner auch effektiv zu nutzen. Denn die Fehlwürfe der Gastgeber nutzten sie zu einer schnellen 3:0- beziehungsweise 5:1-Führung in der 8. Minute.

Nachdem Robert Kaberidis und Mateusz Krzyzanowski für die Gastgeber auf 3:5 verkürzt hatten, keimte bei den Gastgebern wieder Hoffnung auf. Doch zwei weitere Lattentreffer verhinderten die Fortsetzung der Aufholjagd, während die Gäste im Umkehrschluss auf 8:3 davonzogen. In dieser Situation wechselte HSG-Coach Robert Kaberidis Lars Möbus als Torhüter ein, da Sven Adamzent bis dahin keine Hand an den Ball bekam und praktisch jeder Wurf ein Treffer war.

Mit dieser Einwechslung kam mehr Stabilität in die HSG-Abwehr, da Möbus mehrere Würfe der Schön–eicher parieren konnte. Daraus resultierten mehrere schnelle Angriffe der Schlaubetaler, die in der 29. Minute durch Paskal Korau zum 11:11 ausgleichen konnten. Nachdem die Schöneicher sich fast anderthalb Minuten vor der HSG- Abwehr den Ball zuspielten, gelang ihnen praktisch mit dem letzten Torwurf eine Sekunde vor dem Halbzeitpfiff die 12:11-Pausenführung.

Sechs Minuten ohne Treffer

Nach der Pause ein ähnliches Spiel wie in der ersten Hälfte. Nachdem Marc Eschenbach den Anschlusstreffer zum 12:13 erzielt hatte, erzielten die Gastgeber sechs Minuten lang keinen Treffer mehr. Egal, wer von den HSG-Akteuren auf das Schöneicher Tor warf, keiner konnte einen Treffer erzielen. Entweder landete das Leder an Pfosten oder Latte beziehungsweise hielt der SG- Keeper die abgegebenen Würfe der Gastgeber. Das nutzten die Gäste, um bis zur 38. Minute auf sechs Tore zum 18:12 davon zu ziehen.

Nach der von HSG-Trainer Robert Kaberidis genommenen Auszeit kämpften sich die Gastgeber bis zur 49. Minute wieder auf zwei Tore zum 19:21 heran. Hier bestand sogar die Chance zum Ausgleich, aber den Gastgebern unterliefen bei zwei aussichtsreichen Kontern zwei einfache Abspielfehler, die bei den Schöneichern anstatt beim eigenen Mitspieler landeten. Das nutzten die Gäste, um ihre Führung wieder auf drei beziehungsweise vier Treffer auszubauen. Diese behaupteten sie bis zum 25:21 in der 54. Minute.

Doch die Gastgeber stemmten sich mit aller Kraft gegen die drohende Niederlage. Mit unbändigem Kampfgeist erzielten sie in der 58. Minute das 25:25, in der 59. Minute das 26:26 und in der 60. Minute den 27:27-Ausgleich. Doch zwölf Sekunden vor dem Ende gelang den Gästen der entscheidende Treffer zum 28:27-Auswärtserfolg.

Am Ende sicher ein glücklicher, aber auch verdienter Sieg. Dass es für die Gastgeber an diesem Tag nicht zum Sieg reichte, lag vor allem daran, dass sie trotz des unbestritten kämpferischen Engagements der gesamten Mannschaft zu viele eigene Möglichkeiten ungenutzt ließen und sich in entscheidenden Phasen des Spiels zu viele einfache Abspielfehler leisteten.

HSG Schlaubetal-Odervorland: Lars Möbus, Sven Adamzent (beide im Tor), Mateusz Krzyzanowski 12/1, Paskal Korau 5, Marcel Jüterbock 2, Robert Kaberidis 1, Marc Eschenbach 4, Jacob Rüffer, Daniel Heine 2, Patrick Rheinsberg 1, Martin Berger

Siebenmeter: HSG 1/1, SG 2/1 – Zeitstrafen: HSG 1, SG 5 und eine Disqualifikation