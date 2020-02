Silvia Passow

Falkensee Wer in den nächsten Wochen die Stadtbibliothek in Falkensee besuchen möchte, muss mit stehenden Hindernissen und erhöhtem Verkehrsaufkommen im Treppenhaus rechnen. Als Grund hierfür sind die Erstlingswerke der Falkenseer Nachwuchs-Avantgarde zu benennen. Junge Künstler, deren Werke an verschiedenen Orten der Stadt gefertigt und bis zum 1. April im Treppenhaus der Stadtbibliothek ausgestellt werden.

In den Winterferien fand in diesem Jahr zum ersten Mal die Ki-Ku-Wo, die Kids-Kultur-Woche, statt. Eine Woche ein kulturelles Rundum-Betreuungs-Paket inklusive Mittagessen wurde geboten, quasi als Alternative zum Hort. Angesprochen wurden dabei Kinder im Alter von neun bis elf Jahren, die für den Hort bereits zu groß seien, sagt Stefanie Witt, Initiatorin der Veranstaltung. Unterstützt wurden die Aktion vom Lions-Club Falkensee, der auch personell das Vorhaben begleitete.

Eine ereignisreiche Woche, die mit Papierschöpfen im Atelier Farbfrisch bei Uta Munzinger ihren Anfang nahm. Dabei wurde aus gebrauchtem, geschreddertem Papier neues Papier hergestellt. Im Kulturhaus Haus am Anger wurden Drucke gefertigt und in der Bibliothek Limericks geschrieben. So entstanden achtzehn aussagekräftige und eindrucksvolle Bilder. Viel zu schade, um sie einfach in irgendeiner Schublade zu verstauen, befand Witt und organisierte die Ausstellung in der Bibliothek.

Die Kurzgedichte lassen den Betrachter mal schmunzeln, mal nachdenklich innehalten. Die Freude, die in den Bildern steckt, wirkt auf jeden Fall ansteckend. Die drei Jungen und fünfzehn Mädchen haben eine durchaus sehenswerte kleine Galerie entstehen lassen.

Ansehen kann man sich die Werke der Falkenseer Nachwuchskünstler zu den regulären Öffnungszeiten der Stadtbibliothek. Für Besucher der Bibliothek gilt bis dahin: Achtung, im Treppenhaus könnten sie auf versonnen lächelnde und der Welt etwas entrückte Personen treffen.