BRAWO

Brandenburg an der Havel Ab 3. März wird bis 20. April jeweils montags von 13-16.15 Uhr in der Akademie 2. Lebenshälfte der nächste Smartphone/Tablet-Kurs durchgeführt. Im Kurs erfahren die Teilnehmer vom Dozenten Michael Franck, wie das Smartphone oder Tablet am besten bedient werden kann. Die Teilnehmer lernen vom Anschalten des Smartphones/Tablets über das Einrichten des notwendigen google-Profils bis zum sicheren Surfen im Internet alles Wissenswerte, um die Geräte sicher nutzen zu können. Außerdem geht Michael Franck auf individuelle Fragen und Probleme der Teilnehmer ein. Der Kurs findet in der Akademie 2. Lebenshälfte, im Haus der Begegnung, in der Jacobstraße 12 statt. Interessenten melden sich unbedingt bei Solveigh Solveigh Calderin an: Tel.: 03381/41 00 88, 0160/96979849 oder per E-Mail an aka-brandenburg@lebenshaelfte.de