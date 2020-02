Bernd Woite

Angermünde Mit einem klaren 8:1-Erfolg gegen den Tabellenletzten TTV Fürstenberg/Havel II zeigte sich der ESV den Zu-­schauern in der Gustav-Bruhn- Sporthalle eine Woche vor dem Top-Match in guter Form. Die Uckermärker traten, wie zuvor bereits bei TTC Finow IV (7:7), in der Besetzung Bela Balint, Andreas Leinert, Bernd Woite und Volker Klemm an – eine Aufstellung, die das Quartett durch seine Leistungen rechtfertigte.

Die Auftaktdoppel gewannen beide Gastgeber-Duos (im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen). Leinert/Klemm hatten gegen Burkhart Oberzauchner/Lothar Palm keine Mühe (3:0). Balint/Woite spielten locker auf, mussten zwar den dritten Satz abgeben, entschieden aber den vierten Abschnitt nach "Verlängerung" gegen das stärkere Gästedoppel (Hans-Jürgen Gragoll/Richard Schulz) für sich – 3:1.

Im oberen Einzel-Paarkreuz wurden die Uckermärker durch einen stark aufspielenden Schulz überrascht. Immer wieder machte er offensiv Druck gegen Balint, der nur selten mit seinen platzierten Angriffsbällen zu einfachen Punkten kam. Etwas überraschend musste der ESV-Spitzenspieler schließlich nach einem 9:11 im fünften Satz das Spiel abgeben. Überzeugender fiel sein glattes 3:0 gegen Gragoll aus, dem er im Hinspiel noch unterlag.

Trio hält sich komplett schadlos

Leinert hatte keine Mühe gegen Gragoll (3:0) und bezwang dank sauberer Angriffsschläge einen letztlich chancenlosen Schulz. Woite hatte keine Mühe gegen einen überforderten Palm (3:0), musste dann aber aufgrund einiger vermeidbarer Fehler gegen Oberzauchner kämpfen, um den Fürstenberger auf Distanz zu halten (3:1). Klemm kam nur zu einem Einzel. Er machte es gegen Oberzauchner einen Satz lang spannend, beherrschte ansonsten aber das Spiel (3:0).

Am Sonnabend kommt es nun beim Tabellenführer in Eberswalde zum Spitzenspiel der beiden Liga-Top-Mannschaften. Es bleibt abzuwarten, ob die Angermünder (22:2 Punkte) das Team Finow- Gewo V (23:3) um den früheren Senioren-Weltmeister Siegfried "Egon" Lemke wie im Hinspiel bezwingen können.