Silvia Passow

Rathenow "Oh, das ist aber schön geworden", sagt einer der beiden Männer, die die neu eröffnete Tiertafel Havelland in Rathenow betreten. Sie bleiben stehen und sehen sich um. Viele Fenster lassen viel natürliches Licht in den großen Raum, dessen Wände in einem warmen Orange gestrichen wurden. Warm ist auch die Begrüßung durch Tino Rippler und sein Team. "Toll, dass ihr hergefunden habt", begrüßt Rippler die Beiden. Rippler leitet diese Tiertafel, die älteste in ganz Deutschland, wie er stolz sagt. Sie hat nun neue Räumlichkeiten, thront oben auf dem Dach des City-Centers.

Ist die Katze gesund, freut sich der Mensch, so lautet der Werbeslogan einer bekannten Katzenfuttermarke. Und genau so ist, denn die Tiertafel sorgt sich um das Wohl der Vierbeiner und damit um deren Besitzer. 2006 wurde die Tiertafel in Rathenow gegründet, und als die Idee aus dem westlichen Havelland in den Rest der Republik getragen wurde, gab es nicht nur Freunde des Konzepts.

Menschen, die nicht einmal für sich selbst sorgen können, sollten keine Tiere haben, lautete eines der Argumente der Gegner von Tiertafeln. "Wenn ich so etwas hören platzt mit beinahe die Hutschnur", so Katrin Krause von der Tiertafel Bad Belzig, die zu den Gästen der Eröffnungsfeier am Freitag gehört. "Wir unterstützen bedürftige Bürger", betont sie. Und für die meisten von ihnen gilt: Erst kam das Tier in ihr Leben, dann die Bedürftigkeit.

Tino Rippler ist seit 2008 für die Tiertafel tätig, seit 2014 leitet er sie. Der 46-jährige ist selbstständig und Rathenow verbunden, obwohl er selbst inzwischen in Havelberg, gleich hinter der brandenburgischen Landesgrenze, lebt. Mit der Tiertafel versorgt er aktuell bellende, schnurrende und fliegende Hausgenossen von rund 80 Personen. Oder anders gesagt, rund 50 Hunde und eben so viele Katzen, zehn Nagetiere, fünf Sittiche und drei Frettchen.

Jeden dritten Freitag im Monat ist Ausgabe in Rathenow. Dann verteilen die fünf Ehrenamtlichen die gespendeten Dosen mit Tiernahrung, wiegen Trockenfutter ab, geben Heu oder Katzenstreu aus, verteilen Leckerchen, Leinen und Halsbänder. Zum Nachweis der Bedürftigkeit genügen der Hartz-IV-Bescheid oder der Rentenbescheid. Dazu ein Nachweis über das zu versorgende Tier.

Das ist bei Hunden einfach, hier gibt es einen Steuerbescheid. Katze, Sittich und Co. werden anhand von Fotos für die Futterausgabe legitimiert. Wie Katrin Krause sagt auch Tino Rippler, dass Besitzer der Tiere oft in Not geraten, wenn die Tiere längst schon Teil der Familie sind. Und überhaupt, für Rippler geht es nicht darum zu urteilen, er will vorbehaltslos helfen.

"Man muss das Tier wertschätzen, ohne den Menschen, der dahintersteht, verändern zu wollen", sagt er. Dafür würde ihm sicher auch die Zeit fehlen. Denn all die Spenden müssen beschafft werden, das heißt Kontakte zu Großspendern aufbauen und pflegen. Und auch die kleineren Spenden nimmt Rippler gern persönlich entgegen.

"Oft wird gespendet, wenn das Haustier gestorben ist. Da ist es mit dem einfachen Abgeben der Sachen nicht getan. Die Leute wollen reden, haben eine Geschichte dazu und die soll gehört werden", so Rippler. Größere Spenden holen er und sein Team auch gern ab.

Der Chef erzählt von einer betagten Dame, die immer sehr tierlieb war und für einen Tierschutzverein Tiere zur Pflege aufnahm. "Die haben sie mit den Hunden und Katzen dann irgendwann einfach sitzen lassen", so Rippler weiter, der inzwischen einmal im Monat zu der Seniorin fährt, dringend benötigtes Futter für die Tiere liefert. Zeit für einen Plausch hat er dabei auch stets im Gepäck.

Jeden zweiten Sonntagabend fährt der Rathenower Tiertafel-Chef nach Berlin, Ziel: Bahnhof Zoo. Dort verteilt er Futter und Hundezubehör an Bedürftige, zumeist Wohnungslose. Meist kocht er vorher noch, will auch den Menschen eine Mahlzeit geben können. Für die Straßenhunde hat er deutlich mehr Futter dabei. Um auf der Straße zu überleben, brauche es mehr Kalorien, so Rippler.

In der Tiertafel in Rathenow wiegt Stephanie Stößel gerade Trockenfutter ab. Seit vier Jahren ist die 26-jährige Frau dabei. "Mit vollem Herzen", wie sie sagt. Vor ihr steht ein betagtes Paar, sie haben große Taschen dabei und verschließbare Gefäße. "Wir achten hier auf den Umweltschutz und möchten, dass unsere Kunden Gefäße mitbringen", erklärt Stößel. Das Trockenfutter wird abgewogen, bei Hunden wird es nach dem Gewicht des Tieres verteilt. Das Paar hat vier Katzen und einen Hund.

Mehr Infos und Kontakt zur Tiertafel Havelland gibt es online auf www.tiertafel.info. Derweil sucht nun die Tiertafel in Bad Belzig Räume. Wer helfen kann, nelde sich per E-Mail an info@tiertafel-badbelzig.com.