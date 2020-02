BRAWO

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Ab Montag, 2. März, bis voraussichtlich 30. Oktober ist der Birkenweg zwischen Eichhorstweg und Buchenweg in Brandenburg an der Havel für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Mit Beginn der Arbeiten muss auch der Eichhorstweg im Einmündungsbereich Birkenweg für vier Wochen voll gesperrt werden.

Es wird um Beachtung der Beschilderung gebeten. Die Anwohner können die Grundstücke erreichen.Grund für die Baumaßnahme ist die Verlegung einer Schmutzwasserleitung.