Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Wo Anfang Januar noch gewerkelt wurde, steht mittlerweile eine gemütliche Sitzecke, ein Tischchen mit Blümchen und eine Nähmaschine. Denn manchmal kommt auch eine Schneiderin und ändert anderen Besuchern Kleidungsstücke. Bald werden Faxgerät und Klienten-Computer mit Drucker aufgebaut – und die Ausstattung ist komplett. Mit der neuen Leiterin weht eine leichte, neue Brise im offenen Beratungstreff "Haltestelle" des Vereins Bumerang.

Katrin Borowka übernahm im Januar die Stelle von Gerlinde Fechner, die in Rente ging. "Frau Fechner hat über Jahre eine super Arbeit geleistet", betont ihre Nachfolgerin. "Sie hat vielen Leuten sehr geholfen. Einige fragen heute noch nach ihr." Und sie hat die Besucher der "Haltestelle" auf das neue Gesicht vorbereitet: "Die Frau Borowka kenne ich, sie ist gut, an sie können Sie sich wenden." Das habe sehr geholfen, das Fremdeln zu überwinden.

Austausch ankurbeln

Denn Überwindung und Vertrauen sind wichtig in Borowkas Arbeit hier. Sie ist die erste Ansprechpartnerin für Menschen, die sich nicht zu helfen wissen. Im offenen Treff mittwochnachmittags finden sich ältere Menschen zusammen, die viel allein sind. Der Treff ist freiwillig und soll zur Aktivierung dienen, betont Borowka. Ein Treffpunkt für alle, die sonst keinen haben. Kleine Spiele, Aufgaben und vor allem der Austausch untereinander stehen im Vordergrund. Was sie immer wieder freut: Jede und jeder Neue wird herzlich aufgenommen. Der Name "Haltestelle", betont sie, wurde damals abgeleitet von "Halt geben". Darum geht es hier.

Meistens aber berät Borowka. Schwerpunkt sind Verständnisprobleme bei offiziellen Schreiben: Anträge für Jobcenter oder Sozialamt, Briefe von Behörden, Versicherungen, Mahnungen. Schamgefühl und Schwierigkeiten mit dem Sehen, Lesen oder Schreiben erschwerten die Lage oft. "Viele kommen und denken, ich gucke da kurz rüber und dann ist das geklärt", weiß Borowka. Aber meist seien die Fälle viel zu komplex. "Wer zu mir kommt und mir einen Hilfsauftrag gibt, mit dem mache ich eine Bedarfsanalyse", erklärt sie. Dafür müssen Wohnsituation, Versicherungen und Familie, Gesundheit und andere Faktoren berücksichtigt werden. Besonders in Fällen drohender Obdachlosigkeit ist die Lage oft unübersichtlich. Vielen fällt die Ordnung all dieser Daten schwer, da muss Borowka helfen. Notfalls mit einem Hausbesuch. In jedem Fall bleiben die Gesprächsinhalte im Beratungsraum. "Auch wenn ich halb Beeskow kenne", betont sie, "ich habe eine Schweigepflicht." Je nach ermitteltem Bedarf delegiert sie den an Fachleute weiter: Schuldenberatung, Familienberatung, Jugendamt, Betreuungsbehörde oder Ordnungsamt oder auch den Sozial-psychiatrischen Dienst. Finanziert wird ihr Angebot vom Landkreis und der Stadt Beeskow. "Ich bin Ansprechpartnerin für alles", sagt sie. Und: "Ich mache viel Netzwerkarbeit."

Neuer Treff in Arbeit

Katrin Borowka ist studierte Sozialarbeiterin und -pädagogin. Über ihren zuvor erlernten Kochberuf kam sie in ein Projekt Beruflicher Bildung mit lernbehinderten Jugendlichen bei einem Freien Träger in Berlin. Ihr Arbeitsweg führte sie weiter durch Neukölln und Köpenick, in die Wohnungslosenhilfe und später zum Bumerang-Verein in Oder-Spree.

Sie leitete die Zebu-Maßnahme zur Integration in Arbeit für psychisch kranke Menschen in Fürstenwalde und baute als Sozialberaterin einen Begegnungstreff in Eisenhüttenstadt auf. Zwischendurch arbeitete sie beim Landkreis in der Betreuungsbehörde und im Asylbereich. "Aber ich bin wiedergekommen", lächelt sie, denn "die Arbeit ist genau meins. Hier kann ich mein geballtes Wissen unterbringen!"

Nun ist ihr Ziel, noch einen zweiten Treff aufzubauen: für Jüngere auf Arbeitssuche, Eltern oder Alleinerziehende. Sie möchte da über Bewerbungsschreiben und Gesprächssituationen informieren, Sozialtrainings anbieten. Dazu lockeren Austausch. Borowka will das Bestmögliche für ihre Klienten. Wenn nötig, mit Druck bei zuständigen Stellen. Ihr Motto: "Ich bin höflich, freundlich und nachdrücklich."