Ulf Grieger

Seelow Der Tierschutzverein Seelow und Umgebung kann auf eine 20-jährige erfolgreiche Tätigkeit zurückblicken. Das wurde am Montagabend in der Seelower Gaststätte "Cocodil" gefeiert. Zunächst jedoch wurde jenen Mitgliedern gedankt, die sich schon seit 20 Jahren für den Tierschutz in der Region einsetzen. Ausgezeichnet wurden dafür Brigitte Tanke, Bettina Bienwald und Ilona Langer sowie Dr. Herbert Scholz und Elke Pohl.

Die 21 Mitglieder des Seelower Tierschutzvereins kümmern sich vor allem um streunende Haustiere. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Fürsorge und der Sterilisierung von Katzen.

Sterilisationspflicht gefordert

Es gehört zu den Zielen des Tierschutzvereins, zu erreichen, dass die Sterilisation von Freigänger-Katzen zur gesetzlichen Pflicht wird, betonte Ilona Langer. Ein solches Gesetz könne nur der Landtag beschließen. Bislang haben die Tierschützer für diese Forderung nicht genügend Gehör gefunden. Rund 30 000 Freigänger-Katzen gibt es im Land. Allerdings hat der Verein im vorigen Jahr mehr Fördermittel und Spenden für die Kastration frei lebender Katzen erhalten: 2000 Euro kamen dabei vom Landesamt Brandenburg. Weitere 1000 Euro kamen vom Bonner Tierschutzverband. Der Verein dankte allen Spendern, insbesondere der Raiffeisen- und Volksbank sowie der Sparkasse Märkisch-Oderland. "So konnten wir im vorigen Jahr 90 Katzen und Kater kastrieren lassen", so Vizevorsitzende Ilona Langer in der Jahresbilanz. Die Futterspendeboxen in den Edeka-Märkten Seelow, Letschin und Lebus sowie im Seelower Kaufland und im Landmarkt Neuhardenberg seien meist gut bestückt. "Das Futter wird auch dringend benötigt. Wir haben an den fünf Futterstellen täglich etwa 30 Katzen zu versorgen", erklärte Ilona Langer. Giny Feldhahn, Sabine Horn, Guido Behrendt und Bettina Bienwald sind dabei besonders aktiv. Eine weitere Aufgabe ist das Kümmern um Fundtiere. Im vorigen Jahr wurden 57 Katzen und zwei Hunde von den Vereinsmitgliedern aufgenommen. Fast alle konnten weitervermittelt werden. Ilona Langer dankte der Märkischen Oderzeitung, die durch Bekanntgabe der Fundtiere dazu beiträgt, dass die Vierbeiner wieder ein Zuhause finden. Ein besondere Leistung hat Andrea Hartung vollbracht. Sie hat voriges Jahr 23 Katzenbabys, die fast verhungert und voller Parasiten waren, aufgepäppelt und vermittelt.

Lob an die Ordnungsämter

Der Verein ist in der Region aktiv. So kümmert sich Ilona Langer um die vielen Katzen in Dolgelin. Sabine Horn ist in Seelower Loos Ansprechpartnerin. Während die Zusammenarbeit mit den Ordnungsämtern allgemein gelobt wurde, berichtete Ilona Langer von Schwierigkeiten bei der Kooperation mit dem Amt Lebus. Ausdrücklich gelobt wurde die Zusammenarbeit mit der Stadt Seelow, die auch 2019 wieder Tierarzt- und Futterkosten übernommen hatte.

Durch das Ausscheiden von Evelyn Lange wurde eine Vorstandswahl nötig. Neue Vorsitzende des Vereins ist Giny Feldhahn. Ihr zur Seite stehen Bettina Bienwald, Sabine Horn und Ilona Langer. Gudrun Klitzke und Annett Reimann sind Beisitzer.