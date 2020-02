René Wernitz

Rathenow (MOZ) Aus Rathenow stammen frühere brandenburgische Spitzenpolitiker der Partei die Linke. Christian Görke war von 2014 bis 2018 der Landesvorsitzende. Diana Golze folgte, in einer fortan gebildeten Doppelspitze mit Anja Mayer.

Golze hat sich am 22. Februar aus der ersten Reihe der Partei verabschiedet. Die neue Doppelspitze bilden nun Mayer und Katharina Slanina. Derweil gehört Christian Görke, bis Herbst 2019 Finanzminister und Vizeministerpräsident, der Linke-Landtagsfraktion an. Die Zahl der Mitglieder reduzierte sich nach der Wahl am 1. September von 17 auf 10. Wie in der Parteiführung gibt es nunmehr auch in der Fraktion eine Doppelspitze, Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter. Neben Görke stammt auch die Abgeordnete Andrea Johlige aus dem Landkreis Havelland.

Am kommenden Dienstag gastieren die Fraktionsmitglieder zu einem Regionaltag im Havelland. In Rathenow ist um 18.30 Uhr ein öffentliches Bürgerforum im Restaurant "Zum Alten Hafen" angekündigt. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Am Vormittag besuchen die Linke-Politiker zunächst verschiedene Behörden, Institutionen und Unternehmen im Landkreis. Am Nachmittag kommen sie in Rathenow zu einer Fraktionssitzung zusammen. Deratzige Linke-Regionaltage soll es künftig auch anderswo im Land Brandenburg geben.