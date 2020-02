Thomas Sabin, Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Das Verfassungsgericht Brandenburg verpflichtet den Landtagsvizepräsident Andreas Galau (AfD) per Eilverfahren dazu, eine von der CDU-Fraktion nach den Hanau-Morden beantragte Aktuelle Stunde zu Rechtsterrorismus zuzulassen.

Die Parteien hatten Galau scharf kritisiert, eine Aktuelle Stunde zum Thema blockieren zu wollen. Keine Gegenwehr gab es von der AfD-Fraktion. Der einstweiligen Verfügung, initiert von der CDU-Fraktion, gab das Verfassungsgericht nun statt.

Die Aktuelle Stunde des Landtages zum Thema Rechtsterrorismus wird nun am morgigen Donnerstag stattfinden. Das entschied das Landesverfassungsgericht. Den Tagesordnungspunkt hatte die CDU-Fraktion mit Blick auf die Anschläge von Hanau beantragt. Der Vizepräsident des Landtages, Andreas Galau (AfD), hatte der Änderung der Tagesordnung nicht stattgegeben und sein Einvernehmen verweigert.

Er hatte argumentiert, dass der Brandenburg-Bezug fehle und die Opfer nicht politisch instrumentalisiert werden sollten. Die Verfassungsrichter stellten fest, dass dem Vizepräsident ein inhaltliches Prüfungsrecht des Tagesordnungspunktes nicht zusteht. Die Fraktion, die das Vorschlagsrecht ausübt, könne allein entscheiden, welche Themen sie landespolitisch als relevant ansieht.

CDU-Fraktionschef Jan Redmann erklärte, dass seine Fraktion nun eine Sondersitzung des Präsidiums beantragen will, auf der Galau zur Beschädigung des Amtes durch ihn Stellung nehmen soll. Im Anschluss müsse über die im Raum stehende Abwahl gesprochen werden, so Redmann.

Andreas Galau will die Situation im Streit um die Aktuelle Stunde zu Rechtsterror nach eigener Darstellung nicht weiter anheizen. „Wir werden sicherlich nicht zu Eskalation beitragen“, sagte Galau am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. „Wir wollen deeskalierend wirken.“ Kurz vor der Entscheidung des Verfassungsgerichts sagte Galau: „Sollte das Gericht gegen mich entscheiden, dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich das akzeptiere.“ (mit dpa)