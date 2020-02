Martin Terstegge\BRAWO

Werder Unglücklicher hätte der Rückrundenauftakt für die Kreisligafußballer des FC Borussia Belzig nicht verlaufen können. Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres ging die Reise gleich zum Tabellenführer Werderaner FC Viktoria II.

Kurzfristig meldeten sich auch noch Sebastian Holzheu und Sebastian Schmidt ab, so dass Trainer Rick Leppek nur zwei Wechselspieler zur Verfügung standen. Dafür machte es seine Mannschaft im ersten Durchgang recht ordentlich. Auf dem schmalen Kunstrasenplatz galt es in erster Linie die Deckung zu stabilisieren.

Die Gastgeber taten sich schwer eine Lücke zu finden, auch weil ihr Spiel von vielen Ballverlusten geprägt war. Das sah allerdings auf Bad Belziger Seite nicht besser aus. Überhaupt ging es auf dem Feld sehr hektisch zu, so dass die Zuschauer eher "fußballerische Magerkost"zu sehen bekamen. Doch das störte an diesem Tag Trainer Leppek eher weniger. Mit dieser Elf ging es nicht ums Schönspielen, sondern unbeschadet die Zeit zu überstehen.

Bis zur 24. Minute ging das Konzept auf, dann bereiteten die Borussen ihren Gegentreffer selbst vor. Ein katastrophaler Querpass vor dem eigenen Sechzehner wurde abgefangen. Ein Werderaner flankte in den rechten Strafraum auf Nick Zander, der Schlussmann Christoph Schleiss keine Chance ließ. Bei der anderen Kopfballmöglichkeit der Gastgeber musste er nicht eingreifen. Damit waren die Höhepunkte des ersten Durchgangs auch schon aufgezählt. Die Borussen kamen nicht zu einer nennenswerten Gelegenheit.

Daran sollte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts ändern, der für die Gäste denkbar schlecht begann. In der 48. Minute bekamen die Platzherren einen Freistoß zugesprochen. Da der mehr als 25 Meter vor seinem Kasten ausgeführt wurde, verzichte Schleiss auf eine Mauer, da er eine Flanke erwartete. Sebastian Lange nahm sich ein Herz und erhöhte direkt auf 2:0.

Unmittelbar danach kam es knüppeldick für die Bad Belziger. Zuerst trat Sebastian Krüger (51.) auf die Betonumrandung des Platzes und musste ihn verletzt verlassen. Inder 55. Minute fasste sich Lars Leppek an sein Knie, signalisierte auch prompt, dass ein Weitermachen nicht in Frage kam. Kurz darauf unterlief den Gästen ein Fehler im Spielaufbau, was die Gastgeber zum 3:0 (58.) nutzten.

Danach tat sich nicht mehr viel auf dem Feld - die Borussen waren um Schadensbegrenzung bemüht und die Werderaner wollten das Ergebnis einfach über die Zeit bringen.

An diesem Sonntag (1. März) muss die Leppek-Truppe erneut auswärts ran, es geht zur SG Geltow. Der Vorletzte wäre, mit nur 5 Punkten auf dem Konto, eigentlich ein dankbarer Gegner, doch angesichts der Personallage sehen sich die Borussen nicht in der Favoritenrolle. Der Einsatz von Lars Leppek scheint doch sehr fraglich. Die Befürchtung ist vorhanden, dass er nach Julian Hennig ebenfalls für längere Zeit ausfällt.