Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Immer wieder gibt es Probleme mit Vandalismus am Skaterpark. Der Neuruppiner Nico Pietsch, der sich für den Park verantwortlich fühlt, hat daher bei den Stadtverordneten wiederholt um eine Lösung gebeten, vor allem für die inzwischen gesperrte Halfpipe.

Bei der Sitzung am Montag, 2. März, möchte er in der Einwohnerfragestunde noch einmal auf das Problem hinweisen. Dazu wird er in den kommenden Tagen auch Hinweise anderer Nutzer des Parks auf dem Gelände entgegennehmen, auch über seine Webseite: www.nico-pietsch.jimdo.com