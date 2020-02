René Wernitz

Rathenow (MOZ) Eigentlich "Fridays for Forest" bezeichnet, bietet aber die kürzlich gestartete Aktion beinah täglich die Gelegenheit, sich an der Aufforstung des Rathenower Stadtwalds zu beteiligen. Mehrere tausend von insgesamt 38.000 Stecklingen sind bereits in den Waldboden gesetzt worden.

Stadtförster Thomas Querfurth will über die nächsten Wochen und Monate 25.000 Kiefern, 10.000 Buchen und 3.000 Douglasien pflanzen, wo Dürre und Stürme für Schäden sorgten. Sein kleines Team besteht aus ihm selbst und zwei Waldarbeitern. Entsprechend dringend kann Querfurth Hilfe aus der Bevölkerung gebrauchen.

800 Douglasien haben etwa Mitglieder des SPD-Ortsvereins in den Waldboden gesetzt. Auf 1.200 Buchen kam die Klasse 7c der Bürgel-Gesamtschule, bei der es am 24. Februar "Monday for Forest" hieß. Die Pflanzungen erfolgten auf einer Fläche im Stadtwald, die Anfang Oktober 2017 durch Sturm Xavier arg in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Weitere Helfer sind jederzeit willkommen. Terminabsprachen sind mit Stadtförster Thomas Querfurth unter 03385/596544 sowie per E-Mail an stadtforst@stadt-rathenow.de möglich.