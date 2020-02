Martin Terstegge\BRAWO

Niemegk Da die Fußballer des FSV Grün-Weiß Niemegk zum Rückrundenstart in der 1. Kreisklasse am vergangenen Sonntag spielfrei waren, hatten sie sich frühzeitig um einen Testspielpartner bemüht. Doch die Reserve des SV Rot-Blau Coswig sagte kurzfristig ab. Doch über einen Bekannten in Treuenbrietzen gab es die Meldung, dass dies den Kickern der SG Einheit Luckenwalde ebenfalls passierte, so einigten sich beide Teams auf ein Spiel in Niemegk.

Da die Gäste nur mit zehn Spielern antraten half Niemegks Trainer Mirko Schulz aus. Bei den Gastgeben stand aber auch nicht die Wunsch-Elf auf dem Platz. So fehlte unter anderem Schlussmann Tobias Kade. Er wurde vom Offensivmann Ludwig Schumann vertreten, der seine Aufgabe recht ordentlich erledigte. In der ersten Hälfte bekam er jedoch gar nichts zu tun.

Vor der Pause setzten nur die Grün-Weißen die Akzente. Sie ließen den Ball ordentlich in ihren Reihen zirkulieren, ließen es aber im gegnerischen Strafraum an der letzten Entschlossenheit missen. So gab es zahlreich hoffnungsvolle Ansätze, aber kaum Abschlüsse. Lucas Eilert erzielte das einzige Tor vor der Pause (21.), auch weil Florian Emmert einen Elfmeter verschoss.

Zu Beginn der zweiten Hälfte wurden die Gäste ein wenig offensiver und so konnte Schumann gleich zweimal sein Torwarttalent unter Beweis stellen. Dennoch blieben die Platzherren das tonangebende Team. Nach einer Studne wurde Emmert in die Spitze geschickt und überlupfte den Einheit-Keeper zum 2:0. Da die Niemegker nun zielstrebiger agierten konnten sie den Endstand bis zum Ende noch auf 4:0 schrauben. Eilert (73.) und Emmert waren noch je einmal erfolgreich.

Der Test war wenig aussagekräftig, da der Gegner die Grün-Weißen, trotz etlicher Ausfälle, zu keinem Zeitpunkt richtig fordern konnte. Das Heimspiel am Sonntag (1. März/15 Uhr) gegen den Borkheider SV 90 dürfte wesentlich schwerer werden.