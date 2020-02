Roland Hanke

Storkow (MOZ) Ein Spiel haben sie in diesem Jahr absolviert – und mit 0:7 gegen den FSV Forst Borgsdorf daheim verloren. Die nächste, für den Sonntag angesetzte Partie fand dann schon nicht mehr statt. "Ich hatte im Team eine Umfrage gemacht, wer denn in den nächsten drei Begegnungen da sein wird. Dabei hat sich herausgestellt, dass wir nicht mal elf Spielerinnen auf den Platz gebracht hätten. Deshalb haben wir uns zusammengesetzt und gemeinsam den Rückzug beschlossen", erklärt SSC-Trainer Thomas Maletzki. Verletzungen, Studium und Familienplanung führten zu dem Personalmangel. "Und über die mangelnde Einstellung einiger Akteurinnen bin ich enttäuscht."

Nach eineinhalb Jahren Landesliga wollen die Storkower Frauen in der neuen Saison wieder in der Kreisliga angreifen. Bis dahin gibt es Testspiele – das erste am 15. März beim VfB Steinhöfel aus der Süd-Staffel.