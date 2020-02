Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) Sollte der Berliner Bezirk Reinickendorf tatsächlich die Schildower Straße und die Elsestraße, die nach Glienicke führen, auf der Landesgrenze mit Blumenkübeln für den motorisierten Durchgangsverkehr sperren, fürchtet André Neiling um die Existenz seines Betriebes. Er betreibt mit sieben Angestellten an der Lessingstraße den Werkmarkt, der Kunden aus Glienicke und Reinickendorf hat. "Ich habe Angst, dass mein Lebenstraum dann platzt", sagte er auf der Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend. Auch Sabine Nehmitz-Pohl, Inhaberin der Edeka-Filiale in der Galerie Sonnengarten, befürchtet, Kunden zu verlieren, wenn Berliner Autofahrer nur noch über die B 96 und die Hauptstraße zum Einkaufszentrum fahren können. Der Verkehrsausschuss in Reinickendorf hatte empfohlen, die beiden Straßen an der Grenze zu Glienicke mit Modalfiltern für den motorisierten Durchgangsverkehr versuchsweise zu sperren. So soll das Waldseeviertel in Hermsdorf vor zu viel Autoverkehr geschützt werden. Die Entscheidung trifft die Bezirksverordnetenversammlung am 11. März. Zuvor gibt es am 2. März in Glienicke eine Einwohnerversammlung (19.30 Uhr, Schulmensa) zu dem Themenkomplex. Die Gemeindevertretung billigte auch einen Brief des Bürgermeisters und des Gemeindevorstehers an Reinickendorfer Lokalpolitiker. Sie bitten darin, die Sperrung abzulehnen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.