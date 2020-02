OGA

Oranienburg (MOZ) Diebe haben am Dienstag in einer Oranienburger Bäckerei und in einer Gaststätte in Sommerfeld ihr Unwesen getrieben. In Oranienburg konnte ein Mann aber auf frischer Tat ertappt und gestellt werden.

In der Backstube an der Berliner Straße in Oranienburg hatten Mitarbeiter nach Angaben der Polizei gegen 13 Uhr einen unbekannten Mann im Pausenraum dabei erwischt, wie er die Handtasche einer Kollegin durchwühlte. Sie konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen versuchten Diebstahls ermittelt.

In Sommerfeld betrat gegen Mittag ein Unbekannter die Gaststätte an der Hohenbrucher Straße. Zeugen beobachteten laut Polizei, wie er sich kurz im Tresenbereich aufhielt und das Lokal dann wieder verließ.Anschließend fehlte das Kellnerportemonnaie, in dem sichrund 150 Euro befanden. Die Kripo ermittelt.