Alexander Dames

Braunsbedra Braunsbreda: Die aktuell schwierige Phase im personellen wie spielerischen Bereich hält bei den 1. Volleyballfrauen des VC Blau-Weiß Brandenburg weiter an. Ohne eigenen Satzgewinn endete nun die weiteste Auswärtsfahrt der Regionalligavolleyballerinnen in Braunsbedra und verlängert die punktlose Serie nun auf bereits drei Spiele in Folge.

Gegen die klar favorisierten Gegnerinnen vom SV Braunsbedra, aktuell Tabellendritter, war am Ende nichts zu holen. Zu groß waren über die gesamte Spielzeithinweg die spielerischen Unterschiede beider Mannschaften. Dabei trat erneut das zutage, womit die Brandenburgerinnen seit Wochen zu kämpfen haben. Sie kommen einfach sehr spät in die Partie, zumeist erst dann, wenn der erste Spielabschnitt schon beinahe verloren ist.

Erst nach dem siebten Punkt des Gastgebers gelang der erste eigene Erfolg. Kurze Zeit später sah man sich dann nach 6:16 und schließlich 12:25 mit dem 0:1-Satzrückstand konfrontiert.

Fortan wehrten sich die Blau-Weißen phasenweise recht gut und gestatteten es dem Gegner nicht, sich frühzeitig einen großen Abstand zu erspielen. Doch reichte es letztlich gegen das Spitzenteam nicht, etwas Zählbares in den Händen zu halten.

So sieht es auch Trainer Michael Kozik: "Es gelang uns heute nur phasenweise, Gegenwehr zu erzeugen". Zuspielerin Stefanie Weber bekam nach dem Spiel nun bereits zum sechsten Mal vom gegnerischen Trainer die Auszeichnung der besten Spielerin verliehen.

Glück im Unglück - die direkten Konkurrenten gegen den einen noch offenen sicheren Abstiegsplatz, Reform Magdeburg und der Marzahner VC, verloren ebenfalls ihre Spiele, sodass die Havelstädterinnen weiterhin auf Platz sieben der Elferliga platziert sind. Vier Spiele bleiben den Brandenburgerinnen noch, um die Premierensaison versöhnlich abzuschließen und auch für die kommende Spielzeit den Startplatz für diese Liga zu erhalten.

Die nächste Punktchance bietet sich dann am diesen Samstag (29. Februar) im Heimspiel gegen die SG Einheit Zepernick.

VC Blau-Weiß: Victoria Saage, Olivia Vogel, Saskia Böttger, Lisa Alex, Sabrina Harnisch, Stefanie Weber, Ulrike Hönig, Frederike Schubert, Caroline Voigt