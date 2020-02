Frank Thomas

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es bleibt dabei: Mit dem elften Sieg im zwölften Saisonspiel der 1. Landesklasse, Staffel 2, stockte der Spitzenreiter sein Punktekonto auf 23:1 auf und wahrte damit seinen Vorsprung auf den 1. KSV Fürstenwalde. Der ist als Zweiter noch ein Spiel im Rückstand und kommt auf 19:3 Zähler.

Wieder einmal ein Sieggarant beim 8:3 der Randberliner in Eisenhüttenstadt war das erste Doppel mit Franz Biesel und Patrik Thelen, das gegen Marcel Hass und Ralf Perlwitz zum knappen 3:2-Erfolg kam. Es war der zehnte Saison-Sieg der beiden. Damit sind die Woltersdorfer Zweite in der Doppel-Rangliste der Staffel hinter Uwe und Peter Reichstein (Blau-Weiß Eggersdorf), die bereits elfmal gewonnen haben.

Da der gut aufgelegte Biesel wie auch Robert Noack im oberen Paarkreuz in den Einzeln ungeschlagen blieben, stand der Auswärtserfolg nie infrage, obwohl mit Adrian Metzner der zuletzt so stark aufspielende Youngster des Teams ersetzt werden musste.

Doch auch Ersatzmann An-dreas Merkel machte seine Sache gut und besiegte bei seinem Debüt in der ersten Mannschaft Ralf Perlwitz mit 3:0. Gegen den angriffsstarken Marco Zemke musste er indes wie auch Teamkollege Patrik Thelen eine Niederlage einstecken.

Fünf Spiele über fünf Sätze

Kapitän Biesel hatte vor der Partie seine Mitspieler aufgefordert, den in der Rückrunde noch sieglosen Gegner nicht zu unterschätzen. "Schon im Hinspiel hatten wir beim 8:5 mächtig zu kämpfen, um die Siegpunkte zu holen. Somit waren wir gewarnt", sagte Biesel. Und letztlich täuschte das klare Endergebnis auch ein wenig darüber hinweg, dass es eine knappe Partie war mit fünf Spielen, die erst im fünften Satz entschieden wurden. "Das war schwerer, als es am Ende aussah", brachte es Noack auf den Punkt.

Dennoch bleiben die Woltersdorfer in der Rückrunde ohne Punktverlust, was sich auch in der nächsten Partie am Freitag, 19 Uhr, gegen den Tabellenletzten Top Spin Bernau II nicht ändern soll. "Hier gilt es, einen möglichst hohen Sieg zu erzielen, da am Ende im Aufstiegskampf möglicherweise das Spielverhältnis bei Punktgleichheit über die Tabellenführung entscheidet", gibt Biesel die Devise aus.

Die Woltersdorfer erwartet noch eine schwierige Saison-Schlussphase, da nicht nur der KSV am 4. April eine große Hürde ist, sondern auch die weiteren Verfolger aus Marxdorf und Eggersdorf. Nur die Sieger der Staffeln 1 und 2 steigen direkt in die Landesliga auf. Um den dritten Platz im Oberhaus streiten in der Relegation die beiden Staffelzweiten sowie der Drittletzte der Landesliga.