Roland Hanke

Bad Saarow (MOZ) Es wurde wieder nichts mit den erhofften Punkten, die für den Klassenerhalt wichtig gewesen wären. "Die Mannschaft hat in der ersten Viertelstunde gut gespielt, sich dann aber einen taktischen Fehler geleistet, durch den wir in Rückstand gerieten", erklärt der Saarower Trainer Klaus Schulze. Bei eigener Ecke gab es einen Ballverlust, was die Müncheberger zu einem Konter nutzten und den auch erfolgreich durch Tom Koslowski (16.) abschlossen, da die Absicherung bei den Preußen fehlte. Drei Minuten nach Wiederanpfiff folgte der zweite Nackenschlag, als Pascal Prentkowski nach einem individuellen Fehler der Saarower für den Aufsteiger aus Märkisch- Oderland erhöhte.

Nur noch der Anschluss gelingt

Nach überwundenem Schock gab es ein Aufbäumen der Hausherren, das durch den Anschluss belohnt wurde. Nach einem Angriff über die linke Seite und Flanke von Tim Strey vollendete Stefan Hoppe am langen Pfosten mit dem rechten Fuß zum 1:2 (63.). Danach gab es Chancen auf beiden Seiten, doch etwas Zählbares sprang dabei nicht mehr heraus. Aber in der Schlussminute folgten noch zwei Platzverweise, als Hoppe (Geld/Rot) und Philipp August (Rot) aneinander geraten waren.

"Es war ein Kampfspiel auf tiefem Boden. Bei besserer Chancenverwertung hätten wir auch höher gewinnen können", sagt Münchebergs Trainer Carsten Knäfel, dessen Mannschaft nun Dritter ist und am Sonnabend, ab 15 Uhr, die SG Niederlehme erwartet. Zur selben Zeit müssen die Saarower beim Tabellen-14. Müllroser SV zum Abstiegskampf-Derby ran.