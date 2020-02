Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Streunende Katzen vermehren sich vehement und richten in der Natur großen Schaden an. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin soll deshalb prüfen, inwieweit er die Kommunen in die Pflicht nehmen kann, dass diese die Kastrationen der Tiere überwachen und auch für die Kosten mit einstehen.

Den Anstoß dafür hat am Dienstag Peter Lenz, Vorsitzender des Tierschutzvereins Ostprignitz-Ruppin, im Landwirtschafts- und Umweltausschuss des Kreises gegeben. Denn sein Verein kann diese Mammutaufgabe nicht allein stemmen. "Freilaufende Katzen greifen massiv in das Ökosystem ein, indem sie Vögel, Echsen und andere kleine Tiere fressen", so Lenz. Wenn sich die Tiere ungehindert vermehren, würden auf ein Katzen-Paar innerhalb von sieben Jahren bis zu 300 000 Nachkommen kommen. Viele Kommunen haben deshalb schon eine Kastrationspflicht für freilaufende Katzen eingeführt – zuletzt in dieser Woche in Velten. Dort betrifft das nicht nur Streuner, sondern auch freilaufenden Hauskatzen. Deren Eigentümer müssen ihre Tiere nicht nur kastrieren, sondern auch per Tätowierung oder Chip kennzeichnen lassen. Die Kastration wird dann von der Stadt bezuschusst. Auch in Ostprignitz-Ruppin erwarte er solche "ordnungsrechtlichen Maßnahmen", so Lenz.

Im Ausschuss wurde die Anregung von Peter Lenz begrüßt. Vize-Landrat Werner Nüse betonte jedoch, dass der Kreis lediglich eine koordinierend Aufgabe übernehmen kann. Um das selbst durchzusetzen, fehle der Verwaltung Personal und Mittel. "Von unserer Seite ist da nur fachlich etwas leistbar", so Nüse.