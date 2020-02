Martin Terstegge\BRAWO

Beelitz Am vergangenen Sonntag kamen die Landesligafußballerinnen des FC Stahl Brandenburg zu einem 1:0-Auswärtserfolg bei der SG Blau-Weiß Beelitz.

Bereits in der 9. Minute gingen die Gäste in Führung. Marlen Wodke wurde elfmeterreif gefoult und Nathalie Säger verwandelte im zweiten Anlauf. Nun hätte man erwarten können, dass die Gastgeberinnen versuchen würden, den knappen Rückstand zu egalisieren, doch sie blieben auch im weiteren Verlauf sehr passiv, mehr darauf bedacht Gegentore zu verhindern.

So kontrollierten die Stahl-Frauen das Geschehen, ohne wirklich zu glänzen. Beide Parteien versuchten es mit weiten Bällen auf dem Kunstrasenplatz, Kombinationen über mehrere Stationen gab es nur selten zu sehen. Obwohl die Brandenburgerinnen nicht nachlegen konnten, geriet ihr Auswärtssieg nie in Gefahr, viel zu schwach agierten die Blau-Weißen.

So feierten die Stahl-Frauen einen guten Einstieg ins neue Jahr, verbuchten die 3 Punkte auf der Habenseite. Trainer Oliver Gühne, der in Beelitz verhindert war, würde an diesem Sonntag (1. März) gern nachlegen, im Nachholspiel gegen den Tabellenvorletzten RSC Eintracht 1949. Doch ab das Spiel um 13 Uhr im Stadion am Quenz angepfiffen wird, ist angesichts der Niederschläge sehr fraglich.