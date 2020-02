Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Am 5. März um 9 Uhr findet der nächste Stammtisch für Unternehmerinnen und Gründerinnen im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses in Falkensee, Falkenhagener Straße 43/49, statt.

Diesmal wurde sich das "Unternehmerinnen-Netzwerk im Land Brandenburg" vorstellen. Zum Stammtisch laden Babett Ullrich von der Wirtschaftsförderung der Stadt Falkensee und Michaela Schwarz vom Regionalen Lotsendienst des Landkreises Havelland ein. Unternehmerinnen und Gründerinnen haben hier die Möglichkeit, sich rund um das Thema Unternehmertum auszutauschen, eigene Erfahrungen weiterzugeben und Kontakt zu Gleichgesinnten aufzunehmen. Das sich diesmal vorstellende Unternehmerinnennetzwerk Brandenburg (www.unternehmerinnen-in-brandenburg.de) umfasst zur Zeit mehr als vierzig Unternehmerinnen und Netzwerkunterstützerinnen aus der Stadt Brandenburg an der Havel und den Regionen Havelland, Potsdam und Potsdam-Mittelmark. Zum Stammtisch sind alle Unternehmerinnen und Gründerinnen aus Falkensee und Umgebung eingeladen. Für das leibliche Wohl wird wie immer gesorgt. Um vorherige Anmeldung per E-Mail an wirtschaft@falkensee.de wird gebeten.