Juliane Keiner

Mittelmark (moz) Der Blick in das vergangene Jahr 2019 zeigt der Koordinatorin des Netzwerkes Gesunde Kinder Potsdam-Mittelmark erfreuliches. Im November 2019 waren insgesamt 1.049 Familien durch das Netzwerk miteinander verbunden. Allein im vergangenen Jahr sind 94 Familien der "Netzwerk-Familie" beigetreten. "Weitere fünf engagierte Paten, die den Familien mit Rat und Tat zur Seite stehen, konnten wir begrüßen", so Daniela Wiederhold, Netzwerk-Koordinatorin und Leiterin der Interdisziplinären Frühförder- und Beratungsstelle (IFFB).

Das Netzwerk Gesunde Kinder begleitet Familien - auch Alleinerziehende - von der Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr ihres Kindes. Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit mit dem neuen Familienmitglied stecken voller Freuden, Fragen und Herausforderungen. Die Paten, in den meisten Fällen selbst Eltern, begleiten die Familien. Des Öfteren besteht ein inniger Kontakt weit über das dritte Lebensjahr des Kindes hinaus. Es ist in Stück Sicherheit, welches sich die Familien des Netzwerkes wünschen und auch erhalten. Nicht weniger wichtig sind Gespräche, die nicht ausschließlich Kind und Haushalt betreffen. Da ist es hin und wieder die Tasse Kaffee mit der Patin oder dem Paten, die neue Kraft schöpfen lassen. Vorbildlich finden im Netzwerk Gesunde Kinder Potsdam-Mittelmark Paten und Familien zusammen. "Und stimmt die Chemie mal nicht, ist das auch kein Problem", so Netzwerk-Mitarbeiterin Wenke Büdke.

Neben der alltäglichen Netzwerk-Arbeit boten die Mittelmärker ihren Familien im Jahr 2019 insgesamt 206 verschiedene Veranstaltungen an. Vom Flohmarkt über das Schwangerenfrühstück bis hin zum Familiencafé. Ergänzt durch Bildungsangebote, wie zum Beispiel Unfallprävention und Kinderkrankheiten. "Selbstverständlich setzen wir den Veranstaltungsreigen in diesem Jahr fort", so Wenke Büdke, selbst dreifache Mutter.

Schwangere aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark, Familien mit Baby und potenzielle Paten erhalten weitere Informationen bei Daniela Wiederhold und Wenke Büdke unter der Telefonnummer 033841 / 93270 und auch 033841 / 93 414.