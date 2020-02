Christian Heinig

Bernau (MOZ) Die Zukunft der Bernauer Kindernachsorgeklinik ist weiterhin ungewiss, jetzt schaltet sich die Politik ein. Bernaus Bürgermeister André Stahl (Die Linke) und der Vorsitzende der Bernauer Stadtverordnetenversammlung, Péter Vida (BVB/Freie Wähler), fordert die Landesregierung in einer Mitteilung auf, sich für die Rettung der Reha-Einrichtung einzusetzen.

"Wir begrüßen die Petitionsbemühungen zur Rettung der Klinik und sagen deutlich unsere Unterstützung zu Aus unserer Sicht ist nun vor allem das Land Brandenburg in der Pflicht, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Klinik zu erhalten", heißt es von Stahl und Vida in der gemeinsamen Mitteilung.

Die Landesregierung müsse nun alle zur Verfügung stehenden Fördermöglichkeiten überprüfen. Geprüft werden könne zum Beispiel, ob eine Unterstützung aus dem Zukunftsinvestitionsfonds Brandenburg denkbar sei. Oder sogar eine Mitstiftung.

Die Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg ist spezialisiert auf herz- und krebskranke Kinder und ihre Familien. Sie ist eine von nur fünf Einrichtungen in ganz Deutschland, die diesen familienorientierten Konzept verfolgen - die einzige in den neuen Bundesländern. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2009 wurden am Standort in der Bernauer Waldsiedlung 2500 Familien betreut. Anfang Dezember 2019 dann der Schock: Wegen finanzieller Schwierigkeiten musste allen 40 Mitarbeitern gekündigt werden. Zudem wurde Insolvenz beantragt.

Noch gibt es die Idee, die Nachsorgeklinik in Strausberg (Märkisch-Oderland) fortzusetzen. Dort baut die Peter-und-Ingeborg-Fritz-Stiftung derzeit ein neues Gebäude, in das die Klinik eigentlich 2021 einziehen sollte. Noch fehlt aber ein Träger.

Mitte Februar sind dem Landes-Petitionsausschuss mehr als 3000 Unterschriften zur Rettung der Einrichtung übergeben worden. Initiatorin Aline Allich war 2018 selbst mit ihrem Sohn Jannik zur Behandlung in der Bernauer Waldsiedlung.

Péter Vida, der für die Freien Wählern im Potsdamer Landtag sitzt, betont: "Wir fordern die Unterstützung und deutliche Positionierung der Landesregierung, um diese besondere Einrichtung zu erhalten." Dabei sei es nachrangig, ob die Kindernachsorgeklinik in Bernau oder in Strausberg erhalten bleibe, fügt Bernaus Bürgermeister André Stahl hinzu. "Wichtig ist dass sie als Institution in der Region gerettet wird."

Bürgerhaushalt für das Jahr 2020 hat die Panketaler Gemeindevertretung auf den Weg gebracht. Das Budget in Höhe von 50 000 Euro ist einstimmig beschlossen worden. Damit können nicht alle vorschläge, die von der Verwaltung als umsetzbar eingestuft werden, realisiert werden. Vorschläge, die daher 2020 entfallen, aber aufrecht erhalten werden, sind für das kommende Jahr erneut zu beantragen.

Mit dem Beschluss steht die Aufstellung von Hundekottäten-Spender im Ortsgebiet (5000 Euro) an erster Stelle des Bürgerhaushaltes. An etwa 80 Straßenschildern, die an Künstlerm, Politiker, Wissentschaftler und andere prominente Persönlichkeiten erinneren werden für etwa 6000 Euro InfoSchilder angebracht. Die Schönower Straße erhält ab der Kreuzung bis zur Einmündung der Schönerlinder Straße für 5000 Euro Sitzbänke.

Auf dem Programm steht an vierter Stelle die Wiederherstellung des Bouleplatzes im Goethepark. Sie wird mit rund 15 000 Euro veranschlagt. An der einfahrt der Nuthestraße zum Pfingstberg wird amBriefkasten eine Bank für 500 Euro aufgestellt. Die beiden Sitzbänke, die der Goethepark bekommen soll, werdenn mit etwa 1000 Euro veranschlagt. Für Hobrechtsfelde ist eine Rastplatzgruppe mit Tisch vorgesehen. Sie wird etwa 3000 Euro kosten. Der Panketalbote wird knftig eine Informationsseite über aktuelle Forschung, Innovation und Unternehmensgründungen von Panketaler Bürgern aufnehmen. Die Seite soll rund 400 Euro kosten.

Auf Platz neun kommt die Spielplatzerweiterung