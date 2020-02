Judith Melzer-Voigt und Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Das Coronavirus rückt näher. In vielen Apotheken im Kreis fragen die Kunden vermehrt nach Mundschutz und Desinfektionsmitteln. "Die Rückfragen sind massiv gestiegen", sagt Dirk Noeske-Heisinger, der in Neuruppin die Paulinen-Apotheke betreibt. Das Problem: "Den kurzfristigen Bedarf, vor allem nach Mundmasken, können wir nicht befriedigen." Der Grund ist, dass diese meist aus China kommen, wo Fabriken den Betrieb eingestellt haben, weil die Regionen vom Coronavirus betroffen sind. "Die Großhändler können nur sehr eingeschränkt liefern", sagt Noeske-Heisinger. Die Apotheke selbst empfiehlt den Kunden erst einmal Desinfektionsmittel, da Hygienemaßnahmen immer der erste Schritt sein sollten.

Der Kreis hatte vor wenigen Wochen ein Infoblatt zum Virus herausgegeben und ein Info-Telefon unter der Nummer 03391 6885376 eingerichtet. "Es klingelt jetzt öfter", so Gesundheitsdezernentin Waltraud Kuhne. Die Fragen der Anrufer beziehen sich vor allem auf die Gefahren, die Reisen ins Ausland mit sich bringen können. Zudem hat der Kreis einen Brief an alle Hausärzte herausgegeben. Darin werden die Mediziner aufgefordert, unnötige Blutproben zu vermeiden. "Nicht jeder Schnupfen ist gleich der Coronavirus." Die Labore, die Blutproben auf die gefährliche Krankheit hin untersuchen, sollen nicht überlastet werden. Viele Anfragen von Hausärzten an das Gesundheitsamt gebe es diesbezüglich nicht.

In Neuruppin wird derweil auch ganz genau beobachtet, wie sich das Virus in Italien ausbreitet. Die Stadt verbindet eine enge Partnerschaft mit Certaldo in der Toskana. Dessen Bürgermeister Giacomo Cucini hält die Öffentlichkeit auf seinem Facebook-Profil über die Entwicklungen auf dem Laufenden. Im nahen Florenz und in der Stadt Pistoia sind laut Neuruppins Stadtsprecherin Michaela Ott am Dienstag zwei Corona-Fälle bestätigt worden. Schulen und ähnliche Einrichtungen in Certaldo und Umgebung bleiben aber erst einmal weiter geöffnet.