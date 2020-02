Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Messer, Schlagstöcke, Farbspraydosen, Datenträger und Aufkleber und Flyer mit rechtsextremen und NS-Bezügen – all das stellte die Polizei am Dienstag bei einer Durchsuchung in den Wohnungen zweier Frankfurter sicher.

Wie die Polizeidirektion Ost am Mittwoch mitteilte, stehen die beiden 22- und 29-Jährigen im Verdacht, seit November 2018 im Frankfurter Stadtgebiet mehrfach Graffitis gesprüht und Aufkleber mit rechtsmotivierten Inhalten angebracht zu haben. Codes wie "NR-Zone" und "NS-Zone", die auf ein neonazistisches, stark antisemitisch geprägtes Weltbild verweisen, waren an zahlreichen Gemäuern zu lesen, unter anderem am "Kaufland"-Gebäude im Zentrum und auf dem Schulhof der Grundschule "Am Botanischen Garten" (MOZ berichtete).

Als Schwerpunkte nannte das Staatsschutzkommissariat der Polizeidirektion Ost den Bereich rund um die Halbe Stadt sowie den Stadtteil Hansa Nord. 57 derartige Taten wurden insgesamt gezählt, wovon 20 Vorfälle auf das Jahr 2020 entfielen. Die Ermittlungen zu weiteren Tatverdächtigen sowie die Untersuchung und Auswertung der Beweismittel dauern laut Polizei an.