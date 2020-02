OGA

Oranienburg/Potsdam (MOZ) Die Nachweispflicht der Kampfmittelfreiheit bei Nutzungsartenänderungen innerhalb bestehender Gebäude kommt auf den Prüfstand. Der Landtag hat am Mittwoch eine entsprechende Überarbeitung der brandenburgischen Bauordnung beschlossen, teilte die Oranienburger Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt (CDU) mit.

Die infrastrukturpolitische Sprecherin der Unionsfraktion hatte den Änderungsantrag gemeinsam mit ihren Koalitionskollegen Björn Lüttmann (SPD) und Heiner Klemp (Bündnis 90/Die Grünen) auf den Weg gebracht."Beim Nachweis der Kampfmittelfreiheit stehen viele Existenzgründer und Einzelhändler in Oranienburg vor zusätzlichen Herausforderungen. Ziel des Koalitionsantrages ist es, vor allem die bürokratischen Hürden abzubauen, um künftige Bauvorhaben und Projekte vor Ort schneller und einfacher zu ermöglichen", sagte Walter-Mundt am Mittwoch. "Hier braucht es einen größeren Ermessensspielraum für die Landkreise, damit sich Behördenpossen wie etwa beim Suppenladen ,Cook Rein’ künftig nicht wiederholen."

Das Schnellrestaurant an der Schulstraße hatte Mitte 2017 wegen der fehlenden Kampfmittelfreiheitsbescheinigung zunächst gar nicht und schließlich nur unter Auflagen eröffnen dürfen. Noch heute dürfen Gäste dort nicht sitzen, weil der Landkreis den Betreibern bislang lediglich erlaubt hat, das Geschäft auf Basis einer alten Baugenehmigung zu betreiben. Sitzplätze sind in dieser nicht vorgesehen.

Die Genehmigungsverfahren sollen mit der neuen Bauordnung nach Auskunft der Oranienburger Unions-Abgeordneten nun insgesamt schneller werden, zum Beispiel beim modularen Wohnungsbau oder bei Mobilfunkanlagen. "Bisher muss für jeden neu geplanten Funkmast im Land eine eigene Baugenehmigung beantragt werden. Dies soll künftig wegfallen, indem für Bauten, die in Serie oder Modulen errichtet werden, nur noch einmal ein Antrag gestellt werden muss."

"Erleichtern wollen wir außerdem das Bauen mit dem klimafreundlichen Material Holz", so Nicole Walter-Mundt. Dafür sollen die entsprechenden Auflagen in der Bauordnung gelockert werden, um künftig auch größere Bauvorhaben in Holzbauweise zu realisieren.