Tankstelle in Rathenow ausgeraubt

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Überwachungskamera der Rathenower Shell-Tankstelle in der Rhinower Straße hat den Überfall aufgezeichnet. Am 13. Januar gegen 19.50 Uhr hatte ein deutschsprachiger Mann (Berliner Dialekt) die Herausgabe von Bargeld gefordert. Dabei richtete er einen waffenartigen Gegenstand auf die Verkäuferin. Der Mann flüchtete mit der Beute, die Frau erlitt einen Schock.

Die Polizeidirektion West hat jetzt ein Bild vom Überfall veröffentlicht, mit dem sie nach dem Täter sucht. Wie es heißt, hätte er wohl eine "auffällige Markierung" an der rechten Halsseite, möglicherweise eine Tätowierung. Der Mann soll etwa 30 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß sein - mit normaler Statur. Er trug eine schwarze Sturmhaube mit Augenschlitz, eine graue Jacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Wer den Mann kennt oder Angaben zur Markierung geben kann, melde sich unter 03322/2750 in der havelländischen Polizeiinspektion in Falkensee oder in jeder andere Polizeidienststelle.