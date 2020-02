Bärbel Kraemer

Niemegk "Feuerwehrmann und Feuerwehrfrau zu sein, bedeutet sich bei jedem Einsatz in Gefahr zu begeben", so Tino Bastian. Im Rahmen der Auszeichnungsveranstaltung verdienter Feuerwehrleute hielt der Niemegker Amtswehrführer in der vergangenen Woche auch den Jahresbericht über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Niemegk.

Dabei wurde deutlich, dass die Wehren im vergangenen Jahr wieder viel zu leisten hatten. Insgesamt mussten 132 Einsätze (2018: 137, 2017: 116) bewältigt werden. Davon waren 30 Brand-, 77 Hilfeleistungs- und 25 sonstige Einsätze. Auf die Autobahn wurden die Kameraden der Ortsfeuerwehren 47mal gerufen (2018: 43; 2017: 21). Im Rahmen dieser Einsätze wurden 73 Verletzte versorgt. Für drei Personen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Für Kameraden, die in diesen Situationen im Einsatz waren, war damit eine enorme physische und psychische Belastung verbunden.

Die von Tino Bastian genannten Zahlen verdeutlichten zugleich, dass Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau zu sein, kein "normales Hobby" sei. Im genannten Zeitraum leisteten die Ortswehren wiederum 609 Einsatzstunden (2018: 1178, 2017: 439). "Das sind zwar weniger Stunden als im Vorjahr, aber dennoch deutlich mehr als in den letzten Jahren", so der Amtswehrführer.

Seine Ausführungen offenbarten auch, dass die Aufgaben und Ansprüche immer weiter wachsen. Aus der klassischen Feuerwehr ist längst eine Universalfeuerwehr geworden. So sind in die Statistik der Hilfsleistungseinsätze auch Tragehilfen, Türnotöffnungen, eine Tierrettung und die Absicherung einer Rettungshubschrauberlandung eingeflossen. Immer öfter müssen die Kameraden auch infolge von Witterungsunbilden ausrücken. Neben Wald- und Flächenbränden infolge extremer Trockenheit waren durch die Kameraden auch in 2019 Sturmschäden zu beseitigen. Im Rahmen der gefahrenen Einsätze wurden rund 9.260 Kilometer zurückgelegt.

Elfmal konnten Ortsfeuerwehren bei Alarmierungen jedoch nicht ausrücken, weil kein oder zu wenig Personal vor Ort vor. "Diese Zahl ist glücklicherweise rückläufig", erklärte der Amtswehrführer (1018: 15; 2017: 21).

Die 273 aktiven Einsätzkräfte (2018: 280, 2017: 331) der 15 Ortsfeuerwehren im Amt stehen damit immer wieder vor neuen Herausforderungen. Insgesamt haben die Ortsfeuerwehren 638 Mitglieder (2018: 630, 2017: 680) und 150 Kameradinnen und Kameraden in der Alters- und Ehrenabteilung.

Diese Zahlen sind nach Einschätzung der Amtswehrführung stabil, sagen aber wenig über die tatsächliche Einsatzbereitschaft aus. So bereite die Tagesverfügbarkeit immer öfter Probleme.

"Ein Trend, den wir im Auge behalten müssen und der gegebenenfalls zu weiteren Anpassungen in der Alarm- und Ausrückeordnung führen wird", so der Amtswehrführer.

Der Qualifizierung wird in dieser Folge besondere Bedeutung beigemessen.

Deshalb haben acht Kameraden Fortbildungen in der Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt absolviert. 18 Kameraden nahmen am Feuerwehrtechnischen Zentrum des Landkreises Potsdam-Mittelmark in Beelitz an Weiterbildungen und weitere an den Truppmannausbildungen teil.

Der im November 2019 durch den Amtsausschuss beschlossene Gefahrenabwehrbedarfsplans regelt die künftigen Investitionen im Bereich des Brandschutzes. "Es sind Veränderungen in der Struktur und nicht wenige Investitionen darin erhalten", erklärte Tino Bastian. Neben Investitionen in Fahrzeuge, Ausstattung und neue Löschbrunnen ist erstmals auch ein Bekleidungskonzept definiert worden. So sollen alle Feuerwehrangehörigen im Amt in den nächsten Jahren eine einheitliche Bekleidung erhalten. "Nachdem wir uns auf einem Messebesuch einen Überblick verschafften, luden wir verschiedene Hersteller zur Präsentation ein. Darauf folgten Tragetests. In diesen Tagen bereiten wir die Rahmenausschreibung für knapp 300 Garnituren Einsatzbekleidung vor", so der Amtswehrführer über das Prozedere. Die Beschaffung soll über mehrere Jahre erfolgen. Auch die beiden letzten noch aus DDR-Zeit stammenden Einsatzfahrzeuge sollen bis zum Jahresende ersetzt werden. Größere Investitionen sind in den Löschwasserentnahmestellen im Amtsgebiet erforderlich, die teilweise noch aus der Vorwendezeit stammen. So sind im Haushalt 2020 unter anderem bereits 60.000 Euro für neue Löschbrunnen eingestellt.