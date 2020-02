Hans Still

Wandlitz (MOZ) Noch fehlen dem Wandlitzer Bürgermeister Oliver Borchert (F.Bg.W.) einige Wochen bis zur Einhundert-Tage-Bilanz, doch mit Interesse verfolgen die Einwohner, welche Themen der Chef im Wandlitzer Rathaus so anpackt und zu Ende bringt.

Dass dabei Kitas und Schulen eine Rolle spielen werden, wurde an jeder Ecke der Gemeinde erwartet. Als notwendig erachtet werden auch schnelle Eingriffe in die Verwaltungsstruktur, um die Effektivität insgesamt zu verbessern. Die Bereiche Bau und Ordnungsamt sind ohnehin maximal gefordert, sie müssen zukunftsfest aufgestellt werden. Große Eingriffe in die Verwaltungsstruktur blieben aber bislang aus, wenn man mal die kleine Veränderung im Bereich Tourismus und die Schaffung des neuen Amtsbereiches Bildung, Jugend und Sport außen vor lässt.

Wie übrigens auch ein weiteres Thema vorerst keine Berücksichtigung finden wird: der Rathaus-Neubau. "Ich wollte als frisch gewählter Bürgermeister nicht mit einem Rathaus-Neubau Schlagzeilen machen", reagierte Borchert unlängst auf die Frage, wie es mit den Plänen steht, die schon unter Amtsvorgängerin Jana Radant erstellt wurden und seinerzeit (angeblich wegen des Wahlkampfes) nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken durften.

Dabei leuchtet die Idee ein und wurde sogar schon unter Bürgermeister Udo Tiepelmann entwickelt. Ein Anbau am Bürgermeister-Flügel, sprich die Verlängerung des rechten Rathaus-Gebäudeteils in Richtung des Bahngleises, böte bei zirka zwei Millionen Euro Baukosten vermutlich Platz für mindestens weitere 15 Arbeitsplätze.

Standortnahe Perspektiven

Dass es an Büroräumen mangelt, bleibt den Besuchern der Verwaltung keineswegs verborgen. Einzig die Amtsleiter sitzen noch allein in ihren Büros. Ausnahmen gibt es allerdings: Kämmerer Christian Braungard sitzt auf eigenen Wunsch mit Stefanie Kräuter in einem Verwaltungszimmer. Ansonsten verfügen die Amtsleiter eigentlich über Einzelzimmer, was wegen der teilweise vertraulichen Bürger- oder Personalgespräche durchaus nachvollziehbar erscheint. Bauamtsleiter Lars Gesch wechselte schon im vergangenen Jahr von einem großen Dienstzimmer mit Blick auf den Wandlitzsee in eine Kemenate, um Platz für mehrere Mitarbeiter zu schaffen. Die amtierende Amtsleiterin für den neuen Bereich Bildung, Jugend und Sport, Daniela Meyer-Kuntzsch, teilt sich derzeit mit der Kita-Fachberaterin Andrea Tiepelmann ein Zimmer. Und die Hauptamtsleiterin Gisela Peter logiert mit dem Aspiranten auf ihre Nachfolge, Michael Martin, in einem Raum. Kulturamtsleiterin Claudia Schmid-Rathjen und Ordnungsamtsleiterin Ilka Paulikat residieren jeweils allein in vergleichsweise kleinen Besprechungsräumen.

Der für den Baumschutz zuständige Mitarbeiter wurde zum Bauhof Nord umgeleitet, die Wandlitzer Wohnungsverwaltung zieht mit der Fertigstellung der Wache in den Basdorfer Gärten vom Lehnschulzenhaus in Wandlitz-Dorf nach Basdorf um. "Der Druck ist stark, die Mitarbeiter brauchen eine standortnahe Perspektive", räumt Borchert auf die Frage nach der Zukunft ein. Er favorisiert derzeit alternative Überlegungen. Das könnten zum Beispiel Verwaltungsräume oder -gebäude zur Miete sein.