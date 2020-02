Barbara Breuer

Berlin (MOZ) Partys und Preisverleihungen gibt es auf der Berlinale viele - doch ohne persönliche Einladung heißt es bei den meisten spätestens am Eingang STOP! Zur Begrüßung der Gäste prangte in Anspielung darauf beim Empfang des Medienboard Berlin-Brandenburg ein Transparent mit der ironische Aufschrift "Sie haben die härteste Tür Berlins geschafft!"

Wer nicht zu VIP-Veranstaltungen geladen ist und trotzdem während der Berlinale mehr als tolle Filme genießen will, dem sei die Audi-Lounge empfohlen. Das ist der gläserne Würfel in schwarzem Gewand, der sich neben dem roten Teppich am Berlinale-Palast in die Höhe drängt. Eine kurze Einlasskontrolle mit Taschencheck muss jeder absolvieren. Dann kann es losgehen: Treppe hoch und rein in das warme Wohnzimmer.

Getränke zu moderaten Preisen, Essen von Snacks bis Mittagessen und Sitzgelenheiten zum Verweilen. Und immer wieder: Ein tolles Programm.So gibt es jeden Morgen von acht bis zehn Uhr electric Yoga, nachmittags Diskussionen mit Filmexperten wie am Freitag siebzig Jahre Berlinale - Blicke zurück.

Abends ab einundzwanzig Uhr heißt es dann Abtanzen mit freiem Blick auf den roten Teppich. Dienstagabend war die Berliner Band LEOPOLD da und hat mit zarter Pop-Stimme, Pailletten und Highheels das Publikum zum Mitfeiern animiert.