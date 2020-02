Matthias Henke

Gransee Seit 2016 gibt es mittlerweile die "Granseer Geschichten", die sich bis heute großer Beliebtheit erfreuen. Die aktuelle Ausgabe, die Anfang Dezember 2019 erschien, ist bis auf wenige Exemplare vergriffen. Von Anfang an dabei waren Manfred Halling, Renate Kramp und Hans-Joachim Stege. Am Mittwoch wurden sie aus dem Redaktionskreis verabschiedet.

Hans-Joachim Stege verließ das Redaktionsteam aus gesundheitlichen Gründen bereits 2018. Nunmehr haben auch Renate Kramp und Manfred Halling, beide haben inzwischen ihren 90. Geburtstag gefeiert, sich schweren Herzens entschieden, das Team zu verlassen. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge begrüße er am Mittwochvormittag die Runde der Redaktionsmitglieder, sagte Gransees Amtsdirektor Frank Stege – mit einem weinenden Auge, weil verdiente Menschen verabschiedet werden, mit einem lachenden Auge, weil diese Leute dafür gesorgt haben, dass die beliebte Publikation zu dem geworden sei, was sie heute ist. "Das Heft hat sich zu einem wichtigen Dokument entwickelt, für die, die hier leben und für die, die nicht mehr hier leben. Jedes Jahr ist es auch ein beliebtes Weihnachtsgeschenk, das deutschlandweit verschickt wird", sagte der Amtsdirektor. "Die Themenvielfalt macht die Identifikation mit unserer Region aus. Dieses Konzept entwickelt zu machen, ist dein Verdienst. Wir haben euch gerne unterstützt", so Stege an Manfred Halling gerichtet.

Dieser hatte bereits im Jahr 2014 versucht, unter dem Dach des Seniorenverbandes ein ähnliches Projekt anzuschieben, wie er berichtete. Gemeinsam mit Astrid Tonne sei er seinerzeit ins ostbrandenburgische Storkow gefahren, wo ein heimatgeschichtliches Jahrbuch bereits etabliert war. "Wir haben beim dortigen Seniorenverband vorgesprochen. Da gab es verschiedene Gruppen. Unter anderem haben zwölf Leute jedes Jahr so ein Büchlein herausgebracht", erinnert sich Halling. Auch die Druckerei in Strausberg wurde besichtigt. "Dann hatte ich mit zehn Leuten in Gransee Gespräche geführt. Als das entscheidende Treffen anstand, hatten dann plötzlich alle Besuch. Da hatte ich dann die Faxen dicke. ,Schluss damit’, habe ich mir gesagt", so Halling weiter. Doch so ganz ließ ihn das Thema doch nicht los. Zwei Jahre war Ruhe, als das Thema beim Amtsdirektor noch einmal zur Sprache kam. Kontakte mit Interessierten wurden geknüpft. Der Rest ist Geschichte. "Der Grundstein ist gelegt. Ich bin mir sicher, es geht weiter", betonte Halling.

Redaktion unabhängig

Während die Amtsverwaltung in Gestalt von Fachbereichsleiter Wolfgang Schwericke und Christian Tutsch sich um die Finanzierung kümmert und koordinierende Aufgaben übernimmt, arbeitet die Redaktion unabhängig davon an den Inhalten. Nicht immer sei man einer Meinung gewesen, bekannte Amtsdirektor Frank Stege etwa mit Blick auf eine Veröffentlichung Hallings zum Thema Strittmatter. Dennoch mische man sich nicht ein.

Die übrigen noch aktiven Gründungsmitglieder der Granseer-Geschichten-Redaktion, Udo Tutsch, Ingrid Haack und Franz Proy, werden mittlerweile von Nadine Witt, Klaus-Dieter Lieske und Carsten Dräger verstärkt. Gemeinsam arbeiten sie schon an den "Granseer Geschichten" 2019, die dann pünktlich zum Granseer Weihnachtsmarkt im Dezember erscheinen sollen.