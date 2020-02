Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Der Netzpufferspeicher der Stadtwerke fasst tausend Kubikmeter Wasser. Überschüssiger Strom wird dieses erwärmen. Und dann geht die Wärme ins Fernwärmenetz.

An solch einem ungewöhnlichen Ort dürfte Marc Wallbrecht bislang noch nicht zu seinem Instrument gegriffen haben. Zum Richtfest für den neuen Wärmespeicher der Stadtwerke kletterten die Besucher hinter dem Hennigsdorfer Musiklehrer durch eine Klappe ins Innere des Bauwerks. Zum Festtag erklang in dem Hohlkörper neben einer "Fantasie" von Georg Philipp Telemann die Filmmusik, mit der die Krimis mit Miss Marple angekündigt werden.

Zumindest von der Spannung her dürfte das Emporwachsen des 18 Meter hohen Speichers für Stadtwerke-Chef Thomas Bethke ebenfalls ein Krimi gewesen sein. Am Mittwoch konnte nun Richtfest gefeiert werden. "Tolle Akustik!", lobte Bethke den Klang. Doch statt mit Konzerten wird der Speicher am kommenden Montag mit tausend Kubikmeter Wasser gefüllt. Nach dem Probebetrieb im späten Frühjahr soll der Netzpufferspeicher zur nächsten Heizsaison Fernwärme liefern.

Wärme wird geparkt

Die 1,6 Millionen Euro teure Investition bietet die Möglichkeit, darin flexibel überschüssigen Strom – gewonnen aus erneuerbaren Energiequellen – in Wärme umzuwandeln und sozusagen zu parken, bis sie benötigt wird. "Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Netzstabilität geliefert", sagte Bethke.

Voll des Lobes über "diesen neuen Mosaikstein für die Energieversorgung der Zukunft in Hennigsdorf" zeigte sich Bürgermeister Thomas Günther (SPD). Mit Blick auf das Projekt, Abwärme aus dem Stahlwerk zu nutzen, wies er auf weitere Investitionen hin auf dem Weg, die Fernwärme klimaneutral zu liefern. Er fügte hinzu: "Die Konsequenzen müssen wir alle bedenken." Damit spielte er darauf an, dass die Stadtwerke die insgesamt 58 Millionen Euro an Investitionen refinanzieren müssen – einerseits durch Fördermittel, andererseits aber "muss dies durch den Endverbraucher finanziert werden". Anders gesagt: Jeder Hennigsdorfer, der dem Anschlusszwang ans Fernwärmenetz unterworfen ist, wird zur Kasse gebeten. Auf Nachfrage, ob sich die Stadt an diesen Investitionen in die klimaneutrale Zukunft beteiligen werde, sagte er: "Im Moment gibt es keine Überlegungen in diese Richtung."

Bislang ist es Rost, der das äußere Erscheinungsbild des Speichers prägt. Im März wird eine Blech-Ummantelung in verschiedenen Grautönen angebracht. Einen Farbtupfer wird der Turm allerdings bekommen. In Richtung S-Bahn soll eine mehrere Quadratmeter große Tafel installiert werden, an der die Stadt für ihre kulturellen Events werben kann. Diese soll so groß sein, dass die Botschaft aus der fahrenden S-Bahn heraus zu lesen ist.