Baubeginn in Goepelstraße

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Die Stadtwerke erneuern auf einem Trassenabschnitt von gut 320 Metern ihren Fernwärme-Leitungsbestand. "Die Baumaßnahme wird in mehreren Bauabschnitten durchgeführt", sagte Stadtwerke-Sprecherin Antje Bodsch. Der erste Bauabschnitt beginnt in Höhe Goepelstraße 94 bis kurz vor den Knotenpunkt Goepelstraße/Berliner Chaussee/Kieler Straße. Gleichzeitig wird durch die Netzgesellschaft Frankfurt ein altes, fehlerbehaftetes Mittelspannungskabel in diesem Bereich ausgetauscht.

Durch die Baumaßnahme kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Im ausgewiesenen Bereich sind die Fahrspuren eingeengt, der Radweg ist gesperrt. Radfahrer werden gebeten im Baustellenbereich vom Fahrrad abzusteigen und den für die Fußgänger vorgesehen Bereich zu nutzen. Im gesamten Baustellenbereich gilt Tempo 30. "Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um Vorsicht", so Antje Bodsch. Die Zufahrten für die Anwohner und Geschäftsinhaber werden sichergestellt.

Geplant sei alle Bauabschnitte der Fernwärmetrassen Ende August abzuschließen, informieren die Stadtwerke.