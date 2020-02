Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Ferne Weltgegenden kennenlernen? Gut möglich, dass die meisten der täglichen Stammgäste des Jugendklubs Treff ’92 in Fürstenberg aus sozialen Gründen nie die Chance dazu haben werden. Jonas Hannack nutzte sie dagegen. Kürzlich tummelte sich der 21-Jährige fast ein Jahr lang in Neuseeland. Nicht, indem er Anderen, etwa den Eltern, permanent auf der Tasche lag. Mit eigener Hände Arbeit sicherte der Fürstenberger seinen Aufenthalt am anderen Ende der Welt ab.

Umso mehr dürfte es eine Bereicherung sein für die Kinder und Jugendlichen, die Nachmittage im Klubdomizil auf der Festwiese mit dem künftigen Erzieher zu verbringen.

Abitur in Gransee gemacht

Als Praktikant verstärkt der hochaufgeschossene, schlaksige junge Mann mit seinen hippen Rasta-Locken seit Wochen das Betreuer-Duo Ina Kuhlmann und Mike Gutschmidt. Letzterer ist ohnehin fast täglich auf Achse. Er sorgt derzeit in Bredereiche für die Erneuerung des dortigen Klubraums für den Nachwuchs. Auch deshalb ist Hannack willkommen, der über einen wichtigen Vorteil verfügt: Nicht nur in der Ferne kennt sich der Abiturient aus. "Ich war in meiner Jugend auch, wenn auch unregelmäßig, Gast im Jugendklub auf der Festwiese."

Seine Pappenheimer sind ihm also geläufig. Gebürtig in der Wasserstadt meisterte er die ersten sechs Schuljahre am Berliner Berg in der späteren Drei-Seen-Grundschule. Die Penne besuchte er in Gransee. Im dortigen Strittmatter-Gymnasium erwarb er auch das Abitur. Gleichsam ein Sabbath-Jahr schloss sich an, um Perspektiven zu erkunden, erzählt er.

Nun möchte Hannack gerne "staatlich anerkannter Erzieher" werden. Mehrere Praktika in Kindertagesstätten der Wasserstadt ließen den Wunsch in ihm reifen. "Wobei ich relativ rasch mitbekommen habe, die ganz Kleinen zum Beispiel in der Kita Kleine Strolche sind da nicht meine Zielgruppe, eher die etwas älteren Kinder, sprich Jugendlichen", erklärt Hannack. Das Wunderbare an der Tätigkeit eines Erziehers sei doch, "man kann was bewegen und in Kindern und Jugendlichen etwas Positives auslösen."

Eher ein Großstadt-Typ

Ein langwieriges Studium komme jedenfalls für ihn derzeit nicht in Frage. "Die Praxis interessiert mich mehr." So habe er kürzlich ein Praktikum im Kinderhaus Gransee an der Holländermühle absolviert. Seit 6. Januar dieses Jahres verstärkt der junge Erzieher die Reihen der Klubmitarbeiter in Fürstenberg. Ende April beendet er das Gastspiel.

Und in Zukunft? Eine interessante Frage, Jonas Hannack wird nachdenklich. Fürstenberg sei zum Einen ein attraktiver Ort, allein schon wegen der wald- und seenreichen Umgebung. "Aber eigentlich zieht es mich schon mehr in die Großstadt", meint er.

Wie auch immer der junge Mann sich entscheiden wird: Die Klubchefin Ina Kuhlmann ist dankbar, dass Jonas den Kluballtag derzeit "so perfekt bereichert". Für sie und ihren Mitstreiter Mike seien Praktikanten sehr wichtig. "Die helfen uns, auf viele Themen und Probleme einen anderen Blick zu bekommen", erklärt sie. So sei es auch mit Anne Winkel gewesen, die die beliebte Tanzgruppe gründete, ebenso bei Lisa Röwer und Maxi Schulz.