Oranienburg (MOZ) Ein Rollstuhlfahrer hat am Dienstag in einem Oranienburger Supermarkt eine Verkäuferin verletzt. In einer Behörde der Kreisverwaltung wurden Mitarbeiter bedroht. Die Polizei musste einschreiten.

In dem Supermarkt an der Germendorfer Allee hatte der Rollstuhlfahrer gegen Mittag zunächst eine Flasche Wein im Wert von drei Euro gestohlen. Eine Verkäuferin nahm dem 37-Jährigen die Flasche aber wieder ab. Als der Mann kurz darauf erneut in den Laden kam, wurde er des Geschäftes verwiesen. Dabei schlug der 37-Jährige in Richtung der Mitarbeiterin und verletzte sie leicht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Körperverletzung und Ladendiebstahls.

Am früheren Nachmittag wurde die Polizei dann in eine Behörde des Landkreises in die Oranienburger Mittelstraße gerufen. Dort hatte ein aufgebrachter Klient die Mitarbeiter bedroht. Der 30-Jährige musste vor Ort gefesselt werden. Auch er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Kripo ermittelt.