Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Ein Desaster wie vor drei Jahren soll sich 2020 nicht wiederholen. Damals standen die Besucher der 48-Stunden-Aktion in Zehdenick vor verschlossenen Türen oder stürmten in Gruppen die Tourist-Information. "Ich finde es ziemlich traurig, wie es vor drei Jahren gelaufen ist", sagte Ziegeleipark-Chef Roy Lepschies. Auch bei der Auftaktveranstaltung zur Aktion "48 Stunden Oberhavel" in Seilershof vor wenigen Wochen machten sich die Zehdenicker Touristiker rar. Nachdem die Aktion 2019 kurzfristig abgesagt worden war, hielten es die Mitarbeiter der Tourist-Information nicht für angebracht, die diesjährige Informationsveranstaltung der Regio Nord in Seilershof zu besuchen, weil sie schon informiert waren. Geplant sei, wie vor einem Jahr etwas auf dem Marktplatz zu veranstalten. Die Tourist-Info werde am 29. und 30. August vor dem Rathaus einen Infostand aufbauen. Jeder der mitmachen wolle, könne sich anschließen. Wichtig sei es, dass die Stadtkirche an den beiden Tagen geöffnet haben wird, ebenso die Klosterscheune. Außerdem würden an beiden Tagen Stadtführungen angeboten, stellten Elisabeth Kluge und Grit Kutsch von der Tourist-Info ihr Konzept vor. Schön wäre es, wenn die Geschäfte geöffnet hätten, regten sie an.