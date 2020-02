Klaus D. Grote

Lehnitz (MOZ) Die Friedrich-Wolf-Gesellschaft öffnet nun doch wieder die nach dem Schriftsteller benannte Gedenkstätte am Alten Kiefernweg in Lehnitz für Veranstaltungen. Am 8. März ab 15 Uhr spricht Paul Werner Wagner mit der Berliner Schauspielerin Regina Beyer ("Liebling Kreuzberg") und dem Dresdner Schauspieler Volkmar Kleinert ("Das Leben der Anderen"). In dem am Mittwoch vorgestellten Programm der Gesellschaft für das erste Halbjahr finden sich vier Termine in Lehnitz mit äußerst spannenden Gästen

"Wir öffnen nach einer Winterpause zunächst wieder unsere Türen, da die Stadtverordneten sich am 13. Januar mit guter Mehrheit erneut zum Erhalt der Gedenkstätte bekannt haben", sagt Gedenkstättenleiterin und Wolf-Enkelin Tatjana Trögel. Der wöchentliche Besichtigungstermin am Freitag entfällt jedoch.

Die praktische Umsetzung stehe zwar noch aus, doch ist die Hoffnung auf baldige Unterstützung offenbar groß. Eigentlich sollten nach der Lesung mit Daniela Dahn am 1. Dezember die Türen zum Wolf-Haus dauerhaft schließen. Die Gesellschaft mit ihren 200 Mitgliedern, von denen die meisten älter als 70 Jahre sind, sieht sich, wie berichtet, nicht mehr in der Lage, das Haus alleine zu betreiben. Wegen der angedrohten Schließung gab es aber offenbar einige Rettungsversuche. Unterstützer hätten sich bei ihr gemeldet, es gebe unterschiedliche Ideen für den weiteren Betrieb, sagt Tatjana Trögel. Der Märkische Verlag habe sogar das "Poesiealbum Friedrich Wolf" mit dessen Gedichten neu aufgelegt, um die Gesellschaft zu unterstützen, sagte Tatjana Trögel.

Förderung gestrichen

Sie habe auch Gespräche mit unterschiedlichen Abteilungen des Kulturministeriums in Potsdam geführt. Dort habe man ihr allerdings lediglich Hoffnung auf Projektförderung machen können, sagte die Gedenkstättenleiterin. Die angekündigte Schließung habe aber auch dazu geführt, dass die Förderung mit Lottomitteln für die Reparatur der Heizungsanlage zunächst gestoppt worden sei.

Leider, sagt Tatjana Trögel, werde immer nur über Kosten, nie über Inhalte gesprochen. Als Nächstes sei ein Gespräch mit der Stadtverwaltung geplant. Denn der Bürgermeister wurde in einem Beschluss, dem am 13. Januar 23 Stadtverordnete zustimmten (6 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen), beauftragt, ein Konzept für den Betrieb des Hauses vorzustellen. Die Stadt soll demnach künftig Träger der Einrichtung sein und über eine Beteiligung mit allen möglichen Akteuren verhandeln. Zudem sollen weitere Nutzungen des Hauses geprüft werden. Angeregt wird dazu ein Ideenwettbewerb.

Bei den zu erwartenden Kosten für den Betrieb und vor allem für Sanierung und Unterhalt des Gebäudes, das Teil einer denkmalgeschützten Siedlung ist, solle auch das Land Brandenburg beteiligt werden, heißt es im Beschlusstext. Denn sollte die Gesellschaft als Eigentümerin nicht mehr existieren, würde die Gedenkstätte in den Besitz des Landes fallen. Denkbar wären laut Beschlussvorlage Kurse der Kreismusikschule und der Kreisvolkshochschule, Veranstaltungen der Lebenshilfe oder der Lehnitzer Friedrich-Wolf-Grundschule. "Eine Öffnung für andere Nutzergruppen im Kontext mit der Würde einer Gedenkstätte ist aus Sicht des Ortsbeirates eine wesentliche Voraussetzung um den Ort zu beleben und damit zu sichern", heißt es in der Vorlage. Tatjana Trögel würde gern zu Werkstätten einladen, die auch ein jüngeres Publikum, zum Beispiel mit Poesie und Musik oder Poetry-Slams erreichen, würden.

Die Friedrich-Wolf-Gesellschaft, die viele Kulturveranstaltungen auch in Berlin organisiert, wäre künftig also nur nur noch einer von mehreren Akteuren im Haus. Noch stemmt sie das Programm allein. Das Publikum darf sich jedoch auf weitere spannenden Gäste freuen. Am 19. April ab 15 Uhr stellt die Radio-Eins-Moderatorin und Autorin Marion Brasch ihren Roman "Lieber woanders" im Alten Kiefernweg 5 vor. Am 16. Mai gibt es dort ab 14 Uhr ein Frühlingfest mit dem HB Swing Quartett Berlin sowie mit dem Anwalt und früheren DDR-Innenminister Peter-Michael Diestel, der über sein Buch "In der DDR war ich glücklich. Trotzdem kämpfe ich für die Einheit" spricht. Am 7. Juni ab 15 Uhr ist dann der Autor und Journalist Jens Bisky mit seinem Buch "Berlin – Biographie einer Großstadt" zu Gast.