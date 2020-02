Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die nächste Oranienburger Shoppingnacht "Koofen und schwofen" findet am 24. April statt. Dafür wird von 14 und 23 Uhr die Bernauer Straße zwischen Lehnitzstraße und Stralsunder Straße für den Verkehr gesperrt. Die Besucher dürfen sich auf eine Modenschau freuen, teilte Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn mit.

Dazu wird in der Mitte der Bummelmeile ein 18 Meter langer überdachter Laufsteg aufgebaut. Mehrere Geschäfte zeigen Mode- und Frisurentrends. Mit dabei ist vielleicht auch Miss Brandenburg Vivienne Radigk aus Oranienburg, hofft die City Gemeinschaft Oranienburg (CGO).

Trotz der Straßensperrung gibt es auch Autos auf der Bernauer Straße: Autohändler stellen neue Pkw-Modelle vor. Zwischen Mittelstraße und Stralsunder Straßesollen Aktionen für Kinder und Familien angeboten werden, kündigte Wiesjahn an. Lux Augenoptik plane in der Fischerstraße außerdem einen Band-Contest. Geschäftsleute könnten sich mit weiteren Ideen bei ihm melden, so Wiesjahn.