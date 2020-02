Berlin (NBR) Das Grundrecht, selbstbestimmt leben zu können, beinhaltet auch das Recht, selbstbestimmt zu sterben – und dabei Hilfe in Anspruch nehmen zu dürfen. Diese Freiheit haben die Verfassungsrichter Sterbewilligen zurückgegeben. Denn Beihilfe zur Selbsttötung ist in Deutschland ja erlaubt. Doch faktisch genommen worden war diese Möglichkeit den Betroffenen durch das 2015 vom Bundestag verabschiedete Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung.

Eigentlich ging es ja darum, denen das Handwerk zu legen, die aus dem Suizid ein lukratives Geschäft machen. Getroffen aber hat man Ärzte, die dem Patientenwillen entsprechen wollten, aber fürchteten, deshalb ins Gefängnis wandern zu müssen. Mit dem Wort "geschäftsmäßig" wird juristisch ja auch regelmäßig oder wiederholt beschrieben. Wer also etwa als Hausarzt zweimal im Berufsleben einen Suizid ermöglicht, könnte sich damit schon strafbar gemacht haben.

Damit ist nun Schluss. Mediziner können einem Suizid assistieren, müssen es aber nicht. Auch der Ärztestand muss deshalb seine Position neu bestimmen. So legt bisher die Berufsordnung der Bundesärztekammer fest, dass ein Mediziner niemals Beihilfe zum Suizid leisten dürfe, was jedoch längst nicht alle Landesärztekammern übernommen haben. Weil aber das Gericht trotzdem glaubt, dass sich letztlich zu wenige Ärzte dazu bereitfinden werden, hat es ausdrücklich die Tätigkeit von Sterbehilfevereinen erlaubt. Anders ausgedrückt: Beihilfe wird zu einer Dienstleistung. Das muss im Übrigen auch Folgen auf die Abgabe eines Medikamentes für die Selbsttötung durch den Staat haben, was bereits 2017 vom Bundesverwaltungsgericht in Einzelfällen erlaubt wurde, bisher aber von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn unterbunden wird.

Aber Karlsruhe ist noch viel weiter gegangen. Beihilfe zur Selbsttötung soll auch dann möglich sein, wenn gar keine Erkrankung vorliegt. Das ist ein heftiger Schritt, mit dem kaum einer gerechnet hat. Wer sich also sonst vor einen Zug werfen würde, soll per Medikament aus dem Leben scheiden dürfen. Damit aber nicht jeder, der einen schlechten Tag hat, postwendend ein tödliches Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, muss die Politik nun klare Regeln setzen. Zu denen sollte eine verpflichtende Beratung der Sterbewilligen gehören, ähnlich der Schwangerschaftskonfliktberatung, – um kurzzeitigen Impulsen oder der Beeinflussung etwa durch Angehörige entgegenzuwirken. Auch muss man unseriösen Sterbehilfevereinen die Zulassung entziehen können.

Deutlich wie lange nicht hat Karlsruhe dem Staat dabei Grenzen aufgezeigt, sich in das Leben und damit auch Sterben der Bürger einzumischen. Es ist nicht Sache des Staates, die Gründe des Einzelnen für seine Suizid-Entscheidung zu hinterfragen. Er kann Beratungs-, Hilfs-, Palliativangebote fördern, um Suiziden entgegenzuwirken. Aktiv verhindern darf er sie nicht. Das Verfassungsgericht hat die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen deutlich gestärkt. Mit dieser Freiheit muss die Gesellschaft und muss jeder Einzelne umgehen lernen.

leserbriefe@moz.de