zur Flagge in Wriezen

Wriezen (MOZ) Natürlich bin ich ein Fan des Rechtsstaates, auch wenn Entscheidungen hin und wieder schwer zu verdauen sind. Finde ich es persönlich unsäglich, dass eine Fahne flattern darf, die jeder mit Geschichtsbildung mit einer bestimmten Epoche und vorherrschenden Werten dieser Epoche verbindet? Natürlich und noch viel mehr hinsichtlich der Entwicklungen der letzten Jahre und vor allem Vorfälle der vergangenen Monate in diesem Land. Aber ich akzeptiere die Entscheidung der Behörden. Natürlich möchte ich keine Rechtsbeugung im Sinne politischer Präferenzen.

Was aber nicht sein kann, ist meines Erachtens, dass ein Tätigwerden der Ordnungsbehörden von der Anzahl der Beschwerden abhängt. Verständlicherweise schockierte mich diese Aussage des Revierpolizisten. Was denn nun – ein Tatbestand, der Handeln erfordert, oder nicht? Die Aussagen des Bürgermeisters waren beruhigender, auch wenn sie bei mir natürlich Frustration auslösten. Für mich ist es eine Reichsflagge, die zwar kein verfassungswidriges Symbol wie das Hakenkreuz trägt, aber Assoziationen bei mir und gewiss auch anderen, die an Wriezen vorbeifahren, auslöst. Meine Hoffnung liegt beim neuen Innenminister, der deutliche Worte zum Rechtsextremismus gefunden hat. Vielleicht gibt es ja einen neuen Erlass, der sich diesen Flaggen und zugehörigem ordnungsbehördlichem Handeln widmet.