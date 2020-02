Bei welchem Arzt meldet man sich?

Auch in Deutschland ist das Coronavirus angekommen. Doch was tut man, wenn Symptome wie Fieber, trockener Husten, Unwohlsein wie bei Grippe auftreten? Und wenn man möglicherweise auch noch aus einem Hochrisikogebiet zurückgekehrt ist oder Kontakt zu Menschen hatte, die dort waren? Dann sollte man ruhig bleiben und nicht gleich 112 rufen. Das Gesundheitsamt des Landkreises empfiehlt, den Hausarzt anzurufen und nicht gleich in die Praxis zu gehen. Die Schwestern würden dann Fragen stellen und Verdachtsfälle selektieren. Dort werde dem Patienten alles weitere gesagt. Die Rettungsstelle sollte man nicht sofort aufsuchen, das würde zu einer Überlastung führen. Bei Feststellung eines begründeten Verdachtsfalls ist der Arzt verpflichtet, das Gesundheitsamt umgehend zu informieren. Es bestehe eine Meldepflicht, teilt die Kassenärztliche Vereinigung mit. ⇥ja