Hrvoje Miloslavic

Fürstenwalde (MOZ) Zum 1 März tritt bundesweit die Masern-Impfpflicht in Tagesstätten, Schulen und Gemeinschaftsunterkünften in Kraft. Eltern, die ihre Kinder anmelden wollen, haben dann eine entsprechende Impfbescheinigung vorzulegen. Nicht geimpfte Kinder können vom Besuch einer Einrichtung ausgeschlossen werden. Es können auch Ordnungsstrafen von bis zu 2500 Euro verhängt werden. Für bereits angemeldete Kinder gilt eine Übergangsfrist bis zum 31. Juli 2021.

Keine Alternative

Gelassenheit herrscht beim gemeinnützigen Bildungsunternehmen Rahn Education in Fürstenwalde vor. Grundschulleiterin Sabine Thinius geht nicht davon aus, dass die gesetzliche Impfpflicht zu irgendwelchen Problemen führen könnte. So seien alle von der Impfpflicht ebenfalls betroffenen Mitarbeiter bereits auf ihren Impfstatus geprüft worden. Reaktionen von Eltern seien ihr nicht nicht zu Ohren gekommen. Die Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat funktioniere gut. Etwaigen Konflikte mit Gegnern medizinischer Schutzimpfungen misst die Grundschulleiterin keine allzu große Bedeutung zu. Zu dem Thema könne jeder seine persönliche Meinung vertreten. "Es gibt aber eine gesetzliche Regelung, und wer sein Kind bei Rahn Education anmelden will, hat zur Impfung keine Alternative", stellt Sabine Thinius klar. Sinnvoll findet sie, dass für nicht geimpfte Kinder, die aber bereits in Horten und Schulen angemeldet sind, eine Übergangsregelung festgelegt wurde.

Von einer Störung des Betriebes durch die gesetzliche Impfpflicht ist auch bei der städtischen Kita-Kunterbunt nichts festzustellen. Es seien bereits Briefe mit Informationen an die Eltern verschickt worden, erklärt Leiterin Melanie Vieth-Pankow. Die Eltern arbeiteten gut mit. Der größte Arbeitsaufwand falle ohnehin bei den Verwaltungen der Träger an. Eltern seien verpflichtet, bei der Anmeldung ihres Kindes der Stadtverwaltung eine ärztliche Bescheinigung über die Kita-Tauglichkeit ihres Kindes vorzulegen. Auch die gesetzlich vorgeschriebe Impfung von Mitarbeitern liege in der Zuständigkeit der Stadtverwaltung. Negative Reaktionen von Impfgegnern seien in der Kita-Kunterbunt nicht eingegangen, sagt Melanie Vieth-Pamkow.

Angesichts des drohenden Verlustes von Kita-Plätzen scheint manch einer seine Haltung zu überdenken, wie ein Besuch der MOZ beim MVZ Kinder-und Jugendmedizin des Helios Klinikums zeigt. Kinderärztin Iryna Dettmann und Arzthelferin Katrin Graf stellen fest, dass nun sogar frühere Impfgegner mit ihren Kindern im Wartezimmer sitzen. Den Status ihrer jungen Patienten bewerten sie als "altersgerecht gut durchgeimpft".

Gute Quote im Landkreis

Zufrieden mit der Impfquote im Landkreis Oder-Spree zeigt sich das Gesundheitsamt. Ihm obliegt, wie es offiziell heißt, die Überwachungspflicht im Sinne des gesundheitlichen Gemeinschaftsschutzes. 98,3 Prozent der Zehntklässler und 95,1 Prozent der einzuschulenden Kinder verfügten über eine vollständige Masern-Impfung, wie das Landratsamt über eine Pressemitteilung wissen lässt. Aufgrund der guten Quoten seien keine Reihen-impfungen vorgesehen. "Noch nicht im Detail geklärt", sei jedoch der Umgang mit Verstößen. Der Ausschluss von nicht geimpften Kindern von einer Kita ist möglich. Aufgrund der gesetzlichen Schulpflicht ist die Entlassung eines Schülers jedoch aus juristischen Gründen problematisch. Zu berücksichtigen seien außerdem Ausnahmefälle, in denen Personen eine Impfung aus gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden könne, wie das Gesundheitsamt betont.