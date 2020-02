Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Allein durch die Verbesserung der Fahrzeugflotte, durch sauberere Autos, werde der Stickstoffdioxid-Ausstoß in der Stadt bis 2030 um zwei Drittel sinken. Und wenn 2030 die Ortsumgehung B 167 neu fertig ist, werde es in Eberswalde auch deutlich leiser sein.

Dies sind zwei Kernaussagen, mit denen die Gutachter am Dienstagabend beim Bürgerforum "Leise und sauber" im Rahmen der Erarbeitung des Mobilitätsplans 2030+ aufwarteten. Also alles paletti? Keineswegs. Es sei trotzdem einiges zu tun, so die Fachleute.

Vor allem in puncto Lärmbelastung. Zu den derzeit am stärksten betroffenen Straßen gehören die Eberswalder Straße, die Heegermühler Straße, die Eisenbahnstraße sowie die Breite Straße (in Richtung Ostende und Nordend). Zudem der Knotenpunkt an der Lichterfelder Straße (Brücke über den Finowkanal) sowie die Bergerstraße. Dort werden aktuell die sogenannten Mittelungspegel von 65 dB am Tag und von 55 dB nachts überschritten. Weshalb die Fachplaner verschiedene Maßnahmen zur Lärmreduzierung vorschlagen.

Maßnahmen, die bei den Teilnehmern des Workshops, darunter etliche Einzelhändler der Innenstadt, ein geteiltes Echo auslösten. Bei Tempo-30-Zonen oder geräuschärmeren Fahrbahnbelägen ist man sich noch relativ einig. Bei der Verringerung des Schwerlastverkehrs sowie bei der Verlagerung von Verkehr gehen die Meinungen indes auseinander. Fabian Wulf von der AG Rad kritisierte zudem: Das Gros der Vorschläge betreffe Bundes- und Landesstraßen. Welcher Fahrbahnbelag dort eingebaut wird oder ob es ein Tempolimit gibt, das liege überhaupt nicht in der Verantwortung der Stadt. Überdies würden die Prognosen auf Annahmen basieren, monierte er.

Widerspruch erntete das Büro PTV, das mit der Entwicklung des Mobilitätsplanes 2030+ beauftragt ist, erneut für den Vorschlag, die Friedrich-Ebert-Straße zwischen Breiter und Goethestraße zur Fußgängerzone (frei nur für Busse, Anlieger und Lieferverkehr sowie Radler) zu machen. Aus Sicht der Verkehrsplaner hätte diese Maßnahme, die nach Fertigstellung der Ortsumgehung schrittweise realisiert werden sollte, Effekte für eine Lärmminderung, Schadstoffreduzierung und damit für die Aufenthaltsqualität. Vorrang, so betonten sie, hätten in besagtem Abschnitt dann nämlich die Fußgänger. Per Video versuchten die Fachleute, den Eberswaldern diese seit Längerem umstrittene Idee schmackhaft zu machen.

Prompt kam Protest von der Barnimer Busgesellschaft. Verkehrsleiter Alexander Greifenberg erklärte: "Ich denke nicht, dass dies der richtige Lösungsansatz ist." Alle würden von der Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) reden, "aber sie tun es nicht". Eberswalde, so die Erfahrung der Busgesellschaft, werde "immer langsamer". Die Folge sei eine Verschlechterung des Taktes. "Von uns werden Sie da keine positive Stellungnahme erhalten", so Greifenberg.

Und auch Bäckermeister Björn Wiese, der ein Geschäft an der Ebert-Straße hat, befand: "Wenn wir den Individualverkehr reduzieren wollen, müssen wir den ÖPNV stärken. Der Bus muss Vorrang haben." Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner versicherte sofort: "Wie im Video werden wir es nicht machen."

Die Planer notierten’s und nehmen die Anregungen mit. Bis Juni erstellen sie für den Mobilitätsplan 2030+ einen Entwurf. Mit den Teilen Verkehrsentwicklungskonzept, Lärmaktions- und Luftreinhalteplan. Am 9. Juni wird dieser Entwurf im Bauausschuss vorgestellt, am 15. Juni dann den Eberswaldern während des letzten Bürgerforums. Parallel wird die Studie öffentlich ausgelegt. Und im November soll das Werk durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden, umriss Fellner die Terminkette.