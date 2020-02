Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) In Beeskow wird es in diesem Jahr zunächst drei verkaufsoffene Sonntage geben. Das haben die Stadtverordneten beschlossen. Der erste Anlass für einen Einkaufssonntag ist der 3. Mai. Dann findet auf dem Marktplatz der traditionelle Frühlingsmarkt des Mittelstandsverein statt. Dieser wird in diesem Jahr mit der Aktion "Beeskow radelt an" kombiniert. Auch zum Herbstmarkt des Mittelstandsvereins am 20. September können die Geschäfte sonntags öffnen. Der dritte festgelegte Einkaufssonntag ist der 29. November. An diesem Tag ist 1. Advent, an dem traditionell der Beeskower Weihnachtsmarkt stattfindet.

Über die Zulässigkeit von Ladenöffnungen am Sonntag oder an Feiertagen müssen die Kommunen entscheiden. Voraussetzung ist ein besonderer Anlass für die Sonderöffnung. Im Falle von Beeskow wurden die drei Termine vom Mittelstandsverein beantragt. Verkauft werden darf in den Fachgeschäften an diesen Tagen von 13 bis 20 Uhr. Das bestimmt das Brandenburgische Ladenschlussgesetz. In den vergangenen Jahren war auch der dritte Adventssonntag verkaufsoffen. Für diesen Termin fehlt in diesem Jahr aber noch der besondere Anlass. Zuletzt hatte es da immer noch das Eisstockschießen auf dem Marktplatz gegeben. Er wisse aber, dass es bereits erste Veranstaltungsideen gebe, so Bürgermeister Frank Steffen. Bis September sei es möglich, einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag zuzulassen.